Посол США в Киеве назвала три приоритета для президента Украины

Американский посол в Киеве Мари Йованович назвала три приоритета для президента Украины, который будет избран 21 апреля.

«Мы продолжим работать над тремя направлениями, которые, по мнению украинских граждан и по мнению США, также важны. В частности, успешное прекращение конфликта на востоке Украины, процветающая растущая экономика и правительство, которое с уважением относится ко всем украинским гражданам», – заявила Йованович, пишет украинское издание «Сегодня».

Посол также заявила, что Вашингтон будет сотрудничать с любым президентом, которого изберут граждане Украины.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.