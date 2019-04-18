Дебаты Порошенко и Зеленского покажут российские каналы

Российские телеканалы покажут дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского; ранее Общественная телерадиокомпания Украины отказалась вести трансляцию со стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Освещать дебаты планирует канал «Россия 24», сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также будет вестись трансляция на сайте RT Russia. Дебаты покажет и видеоагентство Ruptly. Главред RT Маргарита Симоньян пообещала русский перевод трансляции, передает «Интерфакс».

Также прямую трансляцию проведет телеканал «Дождь».

Телеведущая «России 24» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале заметила, что глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания отказался от трансляции со стадиона «Олимпийский», так как это «предвыборная агитация». Он также указал, что каналы, которые будут вести трансляцию, нарушат закон.

«Нам украинский закон не писан. Так что битва двух кандидатов – завтра в нашем эфире», – написала Скабеева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что планирует смотреть трансляцию дебатов Порошенко и Зеленского вечером 19 апреля.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Дебаты пройдут 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.