Песков ждет от дебатов Порошенко и Зеленского «любопытного зрелища»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что планирует смотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вечером 19 апреля.

«Насколько я понимаю, это завтра в 19 часов, то есть у нас это будет 20 часов. Не могу сказать (будет ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов). Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, будет ли глава российского государства следить за дебатами кандидатов в президенты Украины, передает ТАСС.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Во вторник команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов. При этом Зеленский раскритиковал штаб Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

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