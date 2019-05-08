Зеленского не пускают в президентское кресло

Поствыборный период на Украине описывается переделкой известной скороговорки: «450 депутатов инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали». Еще 30 апреля ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем выборов. Но никто на Украине не может сказать, когда же, собственно, нового главу государства допустят к президентскому креслу. Как же так происходит?

Возьмем, к примеру, предшественника Зеленского. Внеочередные выборы состоялись на Украине 25 мая 2014 года. 2 июня ЦИК объявил Порошенко президентом, а уже 7 июня (спустя пять дней) тот вступил в полномочия.

У Зеленского так ловко пока не складывается. На минувшей неделе он провел встречу с главами депутатских фракций и спикером Верховной рады. Но договориться не получилось. Зеленский предложил «короновать» его 19 мая, депутаты ответили, что вот соберутся на пленарную неделю (с 14 мая) и тогда решат. Или не решат.

«14 мая Верховная рада оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент», – сообщила заместитель спикера Ирина Геращенко. В итоге в информационном пространстве обсуждаются уже несколько возможных дат.

Дату, предложенную Зеленским, сразу же раскритиковали. «Дата крайне неудачная – это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ», – написал в «Фейсбуке» руководитель Института Национальной памяти и известный декоммунизатор Владимир Вятрович. Учитывая род деятельности Зеленского, получился невольный каламбур.

Вообще-то, ссылаться на траурные даты в календаре – дело опасное. Их у Украины много, а благодаря усилиям того же Вятровича с каждым годом становится только больше. Т. е., чтобы гарантированно никого не обидеть, Зеленскому бы пришлось и вовсе отказаться от вступления в полномочия. Но это, конечно же, хохма, на самом деле причина проволочек совсем не в неподходящих датах.

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За несколько дней до второго тура вышло интервью Зеленского изданию «РБК-Украина». На вопрос журналиста о возможности роспуска ВР и досрочных выборах, не дожидаясь осени, Зеленский ответил: «Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... вы же понимаете, что нам это выгодно».

Действительно, выгодно. На Украине такие моменты случаются примерно раз в пять лет и могут быть описаны фразой «Хватай мешки, вокзал отходит». Это примерно как в 2014-м, когда после бегства Януковича в несколько дней рухнула вся политическая система, а депутаты начали массово «переобуваться» и подстраиваться под организаторов переворота.

Уместна будет и аналогия из военного дела. Есть такой термин «на плечах [отступающего] врага». Он означает непрерывное преследование: не дать противнику закрепиться. Зеленский выиграл выборы – это нокдаун, но пока еще не победа. До парламентских выборов еще полгода, можно собраться и попытаться не дать Зеленскому сформировать лояльное большинство в парламенте. Т. е. задача Зеленского обратна: провести выборы поскорее. Вокруг этого в основном все и толкутся: депутаты рассчитывают выторговать у Зеленского обещание не распускать парламент. Тем более что прописанные в законе сроки позволяют мурыжить Зеленского аж до 30 мая.

Впрочем, депутаты наверняка стараются не только для себя, но и для пока еще президента Порошенко. Последний недавно уволил начальника своей службы охраны (ходят слухи, что тот отвечал за многое помимо охраны, в т. ч. за теневую казну Порошенко). Т. е. каждый лишний день позволяет Порошенко привести в порядок дела, спрятать подальше много знающих соратников и т. п.

Кий на лбу

Кстати, общаться с Зеленским пришли отнюдь не все главы фракций. «На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться – он знает мой телефон», – написал в «Фейсбуке» глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко. По его словам, важна отнюдь не дата, а как Зеленский собирается выполнять три основные задачи: установить мир, восстановить экономику и преодолеть бедность украинцев.

Для такого афронта есть сразу несколько поводов. Во-первых, в последние годы Ляшко входил в пропрезидентское большинство. И хамство Ляшко – это такой милый привет Зеленскому от Порошенко: чтобы жизнь медом не казалась. Во-вторых, между Ляшко и Зеленским конфликт еще с 2016 года: «радикал» тогда обиделся на одну из шуток «Квартала 95» и назвал Зеленского дегенератом, а будущий президент в ответ пожелал, чтобы у Ляшко на лбу вырос... кий. В общем, у лидера фракции и нового президента найдутся темы для разговоров.

Мочить Порошенко: гонимые жаждут реванша

Но оказалось, что депутаты тянут резину не только в отношении Зеленского. Олигарх Игорь Коломойский в интервью BIHUS.info заявил, что вернется на Украину только после инаугурации нового президента:

«Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать». Очевидно, того же ждут и другие бежавшие от Порошенко – вроде бизнесмена Онищенко, первого, кто не просто заговорил о коррупции Порошенко, но и вывалил кучу аудиозаписей с доказательствами.

Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленький. Еще во время выборов кто-то сказал о нем, что не знает политика Зеленского. Однако именно вокруг этого маленького человека удивительным образом сплелись силовые линии украинской политики. И нынешнее майское затишье только оттенит ту бурю, что разразится после вступления в должность человека, который словно нарочно последние 15 лет приучал не относиться к себе всерьез.

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