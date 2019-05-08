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8 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»

Сергей Лавров и Майк Помпео встречаются исключительно в ФинляндииФото: Mandel Ngan/Reuters
В Финляндии состоялась встреча Сергея Лаврова и Майкла Помпео – спустя три дня после неожиданного звонка Дональда Трампа Владимиру Путину. В ближайшие месяцы в российско-американских отношениях может начаться новая фаза – президент США явно пытается разыграть российскую карту в своей глобальной игре. Как поведет себя Владимир Путин? Подробности...
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Авиароботы превращают летчиков в недоучек

Современные пилоты зачастую умеют лишь нажимать кнопки и следить за работой искусственного интеллектаФото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Расследование катастрофы «Суперджета», похоже, приводит к выводу о вине экипажа. Однако проблема гораздо шире, чем просто предполагаемая ошибка летчиков во время посадки. Современные авиалайнеры превратились в «компьютеры с крыльями», и у летчиков все меньше практики работы, что называется, «на руках». И все же в некоторых отношениях робот гораздо лучше живого летчика.  Подробности...
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Зеленского не пускают в президентское кресло

Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленькийФото: Петр Сивков/ТАСС
Поствыборный период на Украине описывается переделкой известной скороговорки: «450 депутатов инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали». Еще 30 апреля ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем выборов. Но никто на Украине не может сказать, когда же, собственно, нового главу государства допустят к президентскому креслу. Как же так происходит? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Дональд Трамп заходит с украинского фланга

Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги

Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

России нужны крылья

Сергей Мардан, публицист
«Что хорошо для корпорации «Сухой» – хорошо для России». Не нравится? Режет ухо? А мне – нет, не режет. Каждый отечественный промышленный проект должен пользоваться безраздельной общественной поддержкой. Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев
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    Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»

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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      Обсуждение: 5 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Появились первые фото внедорожника Aurus

      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Зеленского не пускают в президентское кресло

            Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленький   8 мая 2019, 11:04
            Фото: Петр Сивков/ТАСС
            Текст: Николай Стороженко

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            Поствыборный период на Украине описывается переделкой известной скороговорки: «450 депутатов инаугурировали-инаугурировали, да не выинаугурировали». Еще 30 апреля ЦИК Украины объявил Владимира Зеленского победителем выборов. Но никто на Украине не может сказать, когда же, собственно, нового главу государства допустят к президентскому креслу. Как же так происходит?

            Возьмем, к примеру, предшественника Зеленского. Внеочередные выборы состоялись на Украине 25 мая 2014 года. 2 июня ЦИК объявил Порошенко президентом, а уже 7 июня (спустя пять дней) тот вступил в полномочия.

            У Зеленского так ловко пока не складывается. На минувшей неделе он провел встречу с главами депутатских фракций и спикером Верховной рады. Но договориться не получилось. Зеленский предложил «короновать» его 19 мая, депутаты ответили, что вот соберутся на пленарную неделю (с 14 мая) и тогда решат. Или не решат.

            «14 мая Верховная рада оперативно проголосует постановление, в котором будет определена официальная дата инаугурации. Точную дату пока не назову, ее все же должен определить парламент», – сообщила заместитель спикера Ирина Геращенко. В итоге в информационном пространстве обсуждаются уже несколько возможных дат.

            Дату, предложенную Зеленским, сразу же раскритиковали. «Дата крайне неудачная – это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ», – написал в «Фейсбуке» руководитель Института Национальной памяти и известный декоммунизатор Владимир Вятрович. Учитывая род деятельности Зеленского, получился невольный каламбур.

            Вообще-то, ссылаться на траурные даты в календаре – дело опасное. Их у Украины много, а благодаря усилиям того же Вятровича с каждым годом становится только больше. Т. е., чтобы гарантированно никого не обидеть, Зеленскому бы пришлось и вовсе отказаться от вступления в полномочия. Но это, конечно же, хохма, на самом деле причина проволочек совсем не в неподходящих датах.

            За несколько дней до второго тура вышло интервью Зеленского изданию «РБК-Украина». На вопрос журналиста о возможности роспуска ВР и досрочных выборах, не дожидаясь осени, Зеленский ответил: «Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент... вы же понимаете, что нам это выгодно».

            Действительно, выгодно. На Украине такие моменты случаются примерно раз в пять лет и могут быть описаны фразой «Хватай мешки, вокзал отходит». Это примерно как в 2014-м, когда после бегства Януковича в несколько дней рухнула вся политическая система, а депутаты начали массово «переобуваться» и подстраиваться под организаторов переворота.

            Уместна будет и аналогия из военного дела. Есть такой термин «на плечах [отступающего] врага». Он означает непрерывное преследование: не дать противнику закрепиться. Зеленский выиграл выборы – это нокдаун, но пока еще не победа. До парламентских выборов еще полгода, можно собраться и попытаться не дать Зеленскому сформировать лояльное большинство в парламенте. Т. е. задача Зеленского обратна: провести выборы поскорее. Вокруг этого в основном все и толкутся: депутаты рассчитывают выторговать у Зеленского обещание не распускать парламент. Тем более что прописанные в законе сроки позволяют мурыжить Зеленского аж до 30 мая.

            Впрочем, депутаты наверняка стараются не только для себя, но и для пока еще президента Порошенко. Последний недавно уволил начальника своей службы охраны (ходят слухи, что тот отвечал за многое помимо охраны, в т. ч. за теневую казну Порошенко). Т. е. каждый лишний день позволяет Порошенко привести в порядок дела, спрятать подальше много знающих соратников и т. п.

            Кий на лбу

            Кстати, общаться с Зеленским пришли отнюдь не все главы фракций. «На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошел. Захочет Владимир встретиться и посоветоваться – он знает мой телефон», – написал в «Фейсбуке» глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко. По его словам, важна отнюдь не дата, а как Зеленский собирается выполнять три основные задачи: установить мир, восстановить экономику и преодолеть бедность украинцев.

            Для такого афронта есть сразу несколько поводов. Во-первых, в последние годы Ляшко входил в пропрезидентское большинство. И хамство Ляшко – это такой милый привет Зеленскому от Порошенко: чтобы жизнь медом не казалась. Во-вторых, между Ляшко и Зеленским конфликт еще с 2016 года: «радикал» тогда обиделся на одну из шуток «Квартала 95» и назвал Зеленского дегенератом, а будущий президент в ответ пожелал, чтобы у Ляшко на лбу вырос... кий. В общем, у лидера фракции и нового президента найдутся темы для разговоров.

            Мочить Порошенко: гонимые жаждут реванша

            Но оказалось, что депутаты тянут резину не только в отношении Зеленского. Олигарх Игорь Коломойский в интервью BIHUS.info заявил, что вернется на Украину только после инаугурации нового президента:

            «Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать». Очевидно, того же ждут и другие бежавшие от Порошенко – вроде бизнесмена Онищенко, первого, кто не просто заговорил о коррупции Порошенко, но и вывалил кучу аудиозаписей с доказательствами.

            Сегодняшний Зеленский хотя и без пяти минут президент, но человек маленький. Еще во время выборов кто-то сказал о нем, что не знает политика Зеленского. Однако именно вокруг этого маленького человека удивительным образом сплелись силовые линии украинской политики. И нынешнее майское затишье только оттенит ту бурю, что разразится после вступления в должность человека, который словно нарочно последние 15 лет приучал не относиться к себе всерьез.

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