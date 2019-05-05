Зеленского уличили в изменении риторики после победы на выборах

Заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского вызывают беспокойство, так как они резко отличаются от предвыборных обещаний, из-за которых украинцы и голосовали за него, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Делаются какие-то розненные заявки, особенно его (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) командой, причем эти заявки резко отличаются от того, что говорилось во время выборов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Рабинович напомнил, что за Зеленского голосовали из-за его обещаний установить мир в Донбассе, «восстановить мир с соседями», а также вернуть Украину к нормальной экономике.

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«Рассчитывать на то, что Зеленский сегодня с такой риторикой чем-то поможет, – это уже вряд ли и нам это не нужно», – добавил он.

По его словам, жители Украины «голосовали сердцем, для того чтобы избавиться от того, что было».

Ранее Рабинович говорил, что если президентом Украины будет избран шоумен Владимир Зеленский, то в стране ничего не изменится – только элита.

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