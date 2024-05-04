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    Зеленский официально стал военным преступником
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    4 мая 2024, 17:38 • Новости дня

    МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

    МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка

    МВД объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Павлюка
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк объявлен в розыск по статье УК России, следует из базы данных МВД.

    По какой именно статье ведется розыск не сообщается, передает ТАСС.

    Ранее МВД объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, а также действующего главу Украины Владимира Зеленского.


    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    4 мая 2024, 10:25 • Новости дня
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, так как министр Рустем Умеров находился в командировке, пишет украинское агентство УНИАН.

    По данным издания, приказы Минобороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Гаврилюк, передает Ura.ru.

    Ранее на Украине заявили о возможной смене главы Минобороны Умерова.

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    3 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Боррель назвал условие капитуляции Украины

    Боррель: Украина капитулирует за две недели без оружия Запада

    Боррель назвал условие капитуляции Украины
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие западных поставок вооружения Киеву заставит Украину капитулировать в течение двух недель, заявил глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    «Я знаю, как остановить войну. Надо перестать поставлять оружие», – сказал Боррель, выступая с речью в Британии, передает ТАСС.

    В таком случае Украина капитулирует за две недели, считает он. При этом Боррель подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Ранее офицер ВСУ сказал, когда «Киеву наступит крышка» с помощью Запада и без нее.

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    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


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    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    3 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги

    ЕС призвал Украину отчитываться за полученную финансовую помощь, которой Киев может лишиться

    Европа потребовала отчетности от Украины за потраченные деньги
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может столкнуться с трудностями при получении помощи от ЕС, если не будет отчитываться об ее использовании, Киеву надо осознать, что необходима прозрачность в расходах, заявила представитель Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в эфире украинского телемарафона.

    Представитель ЕС отметила, что Украина получает не только военную поддержку, но и серьезные финансовые вливания в бюджет на социальные выплаты и оказание общественных услуг. По ее словам, жителям Украины необходимо осознавать, что у каждой страны ЕС есть своя политика, передает ТАСС.

    Матернова добавила, что если граждане Евросоюза посчитают, что при оказании помощи Украине не будет отчетности и прозрачности, в дальнейшем поддержку Киеву будет трудно обеспечить.

    Ранее сенатор США Линдси Грэм предложил оказывать Киеву помощь только в виде займов, ссылаясь на огромный госдолг США. Financial Times писала, что дефицит бюджета Украины заставил ее начать вести переговоры с другими странами G7, например, с Японией и Канадой.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    4 мая 2024, 03:18 • Новости дня
    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России

    США захотели уговорить G7 компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России помощь Киеву на 50 млрд долларов

    США предложили G7 компенсировать расходы на Украину с помощью активов России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США предлагают G7 предоставить Киеву помощь на сумму до 50 млрд долларов, а расходы компенсировать за счет прибыли от замороженных активов России, сообщили источники.

    Как сообщает Bloomberg, США проводят переговоры с «близкими партнерами». Вашингтон хочет «возглавить группу союзников», которые выделят Киеву указанную помощь. При этом, сообщает Bloomberg, «огромные расходы» должны быть «компенсированы за счет... прибыли от суверенных российских активов, которые были заморожены», передает РИА «Новости».

    Указывается, что США ведут соответствующие переговоры с G7. Вашингтон хочет, чтобы на саммите в июне страны G7 подписали соглашение по данному вопросу. Однако, как сообщает Bloomberg, переговоры проходят тяжело, заключение договоренностей может потребовать месяцев.

    Глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила информацию о переговорах: «В идеале мы хотели бы, чтобы в этом участвовала вся G7, а не только Соединенные Штаты делали это в одиночку».

    Напомним, СМИ пишут, что страны «Группы семи» начали отказываться от идеи о полной конфискации замороженных российских активов. Главной причиной изменения решения стран G7 стала «боязнь ответных мер».

    Коментарии (9)
    4 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Смех канцлера Германии Олафа Шольца после отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины, выразил мнение на канале N-TV генсекретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн.

    По его словам, то, что канцлер хихикает и смеется над Украиной, является абсолютно постыдно – «он оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», передает «Газета.Ru».

    Также Линнеманн выразил сомнение, что канцлер намерен оказывать поддержку Киеву.

    Ранее Шольц отверг возможность передачи дальнобойных ракет Taurus Киеву, так как в этом случае надо будет отправить на Украину военных бундесвера.

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    3 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»

    Захарова назвала «формулой мира» заявление Борреля о последствиях прекращения поставок западного оружия на Украину

    Захарова назвала слова Борреля о конфликте на Украине «формулой мира»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что без поставок Западом оружия конфликт на Украине завершится «за две недели».

    Захарова в Telegram назвала слова Борреля «грандиозным признанием». Как отметила Захарова, «вот вам и вся «формула мира» – конфликт на Украине может остановить «прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму».

    Напомним, Боррель заявил, что без западных поставок вооружения Украина капитулирует в течение двух недель. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы конфликт завершился таким образом.

    Коментарии (0)
    4 мая 2024, 07:44 • Новости дня
    Telegraph узнала о «подробном плане» Трампа по завершению конфликта на Украине

    Telegraph со ссылкой на источник заявила о разработке Трампом «подробного плана» урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп якобы разработал подробный план по мирному урегулированию украинского конфликта, но «не будет раскрывать его до выборов», сообщил источник.

    По словам источника Telegraph, Трамп не намерен излагать план в СМИ, поскольку в этом случае теряется «весь рычаг воздействия». В рамках предвыборной кампании он, по словам источника, собирается ограничиться утверждениями о намерении завершить конфликт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта. Он уверен, что способен прекратить конфликт за день.


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    4 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    МВД объявило Зеленского в розыск

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск

    МВД объявило Зеленского в розыск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.

    Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

    Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.

    Коментарии (46)
    4 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    Российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что ночью киевский режим пытался устроить террористическую атаку, используя американские ракеты.

    Напомним, официально передача ATACMS должна была произойти только в рамках недавно принятого пакета помощи Украине, но американские СМИ сообщают, что США тайно передали Киеву эти ракеты еще в марте.


    Коментарии (11)
    3 мая 2024, 19:22 • Новости дня
    Зеленский признал расширение наступления ВС России

    Зеленский заявил о новом этапе боевых действий и признал расширение наступления ВС России

    Зеленский признал расширение наступления ВС России
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинской армии нужно быть готовой к новому этапу боевых действий, ВС России готовят расширение наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу на встрече с пограничниками в городе Хмельницком.

    ВСУ сейчас находятся перед «новым этапом войны», сказал Зеленский, передает ТАСС. Он добавил, что Россия «готовится к попытке расширить наступательные действия».

    Ранее в пятницу глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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