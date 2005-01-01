Депутат Рады оценил последствия победы Зеленского

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2 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:28  |  vz.ru
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Россия обошла Америку на рынке СПГ

Европа купила российского СПГ больше, чем американского Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Россия благодаря запуску новых очередей завода по производству СПГ на Ямале сумела приблизиться по объемам экспорта к США. Более того, в прошлом году наша страна сумела обойти Соединенные Штаты по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке. Как ей это удалось? Подробности...
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Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой

Владимир Зеленский готов к роли президентаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Хотя первый тур украинских выборов выиграл Владимир Зеленский, сильнее всех радоваться своему результату должен Петр Порошенко. Потому что сам факт попадания во второй тур выборов стал для него огромной удачей – но на этом его успехи закончатся, а на Украине начнется новая глава политической драмы. В чем будет ее главное значение для России? Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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Кравчук: Зеленский может сделать шаг навстречу России

Первый президент Украины оценил шансы кандидатов на победу во втором туреФото: Евгений Котенко/РИА «Новости»
«Если Зеленский сможет предложить России какую-то конструктивную дискуссию и взаимные уступки – хорошо. Но здесь не может быть односторонних уступок, иначе он сразу потеряет авторитет», – заявил газете ВЗГЛЯД первый президент Украины Леонид Кравчук, оценивая результаты первого тура выборов главы государства. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Абсурдно отрицать собственную идентичность

Сергей Худиев, публицист, богослов
Бывает жутковато наблюдать, как люди на Украине с русскими именами и фамилиями, которые внешне неотличимы от русских, по русски говорят о том, что они являются жертвами. Чего бы вы думали? Русского колониализма. А что? Дело модное! Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

После первого тура выборов на Украине несчастны все

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот он, наглядный печальный пример, как превратить довольно крупную, пусть и молодую страну в огромный цирк-шапито. Адекватным людям, находящимся там, правда, от такого цирка совсем не весело, а даже наоборот. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...
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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Депутат Рады оценил последствия победы Зеленского

               2 апреля 2019, 09:18
            Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Если президентом Украины будет выбран шоумен Владимир Зеленский, то в стране ничего не изменится – только элита, считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

            Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что если будет выбран действующий президент Украины Петр Порошенко, то будет законсервирован «тот режим, который был». Если же победу одержит Зеленский, то «в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», передает РИА «Новости».

            Он пояснил, что «красть будут другие».

            Депутат также отметил, что полномочия президента Украины ограничены, потому новый глава государства не сможет что-либо поменять в стране.

            Так, президент «может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора» и секретаря СНБО, однако «все непринципиальные вопросы».

            «Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», – заключил Рабинович.

            Напомним, выборы президента прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%.

            Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 8 комментариев

            В штабе Зеленского сообщили, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

            Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур выборов.

            Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, а также писала, почему Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой.


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