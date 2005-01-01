Депутат Рады оценил последствия победы Зеленского

Если президентом Украины будет выбран шоумен Владимир Зеленский, то в стране ничего не изменится – только элита, считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, что если будет выбран действующий президент Украины Петр Порошенко, то будет законсервирован «тот режим, который был». Если же победу одержит Зеленский, то «в принципе ничего особо мы не меняем, но меняется какая-то элита», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что «красть будут другие».

Депутат также отметил, что полномочия президента Украины ограничены, потому новый глава государства не сможет что-либо поменять в стране.

Так, президент «может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора» и секретаря СНБО, однако «все непринципиальные вопросы».

«Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», – заключил Рабинович.

Напомним, выборы президента прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%.

Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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В штабе Зеленского сообщили, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур выборов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, а также писала, почему Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой.