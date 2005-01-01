Штаб Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах президента Украины, заявил представитель избирательного штаба кандидата Александр Данилюк.

Тем, кто сомневается в компетентности Зеленского, Данилюк предложил «посмотреть на его команду: компетентна ли команда и президент, который ее создал, и тогда отпадут все вопросы» – передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Данилюк подчеркнул, что никто не сможет «без подготовки провести переговоры такого уровня сложности». В частности, для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе «нужно тщательно обработать любые предложения в минском формате».

Данилюк не видит смысла в дебатах с действующим президентом Украины Петром Порошенко, но «в принципе» считает, что «они должны состояться». Представитель избирательного штаба Зеленского заявил, что слова Порошенко будут сопоставляться с делами, «это не поможет» действующему президенту. Данилюк сомневается, что Порошенко «хочет этих дебатов».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что «Порошенко готов принять участь в дебатах и профессионально, экспертно и очень глубоко говорить о том, что сделано, и говорить об ошибках и обсуждать стратегию на пять лет, в отличие от тех, кто сегодня петляет от этого».