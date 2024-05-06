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    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    6 мая 2024, 16:02 • Новости дня

    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Губернатор Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, в случае ракетной опасности следует укрыться в закрытом помещении: в коридоре, ванной, туалете, кладовой, то есть в помещениях без окон.

    Ранее сообщалось, что семь мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    6 мая 2024, 02:20 • Новости дня
    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Российские правоохранители объявили в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

    «Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.

    По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается. 

    Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.

    Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 14:22 • Новости дня
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    6 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили объявление в розыск украинских политиков

    Песков: Украинских политиков объявили в розыск в рамках расследований преступлений Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МВД объявило в розыск украинских политиков – нынешнего президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко – в рамках расследований преступлений киевского режима, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что есть большой массив информации о преступлениях Киева, которую собирают российские следователи, передает ТАСС.

    «В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать», –заключил Песков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского объявили в розыск по уголовной статье только сейчас.

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    6 мая 2024, 13:50 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силами Черноморского флота ВС России в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

    Кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ вертолетом Ка-27 возле Крыма опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 785 беспилотников, 512 ЗРК, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин РСЗО, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц спецтехники.

    Ранее российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом.

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    6 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации именитого трио ВСУ

    Военкор: В зоне СВО уничтожены «герои» ВСУ «Броня», «Гуцулка» и «Малюк»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в зоне СВО ликвидировали знаменитых украинских боевиков Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук («Гуцулка») и Андрея Сидора («Малюк»), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Согласно данным Татаринова, большинство боевиков уничтожили под Работино. Сидор, он же «Малюк», носил звание капитана, был командиром роты и уничтожен вместе с подразделением ударом российского РСЗО «Град». Служившая в штурмовой бригаде Оксана Демчук  ликвидирована противотанковой управляемой ракетой в Стельмаховке, пишет «Российская газета».

    Ранее «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы с Белгородом.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно.

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    6 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й и 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

    За сутки отражены три контратаки бригад ВСУ около Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника – до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две американские гаубицы М777, гаубица «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» в ДНР  нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Отражены семь контратак противника рядом с Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычами ДНР. Потери ВСУ – до 370 военнослужащих, бронемашина, а также 122-мм гаубица Д-30.

    В это же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР.

    Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

    Кроме того, поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 105-мм американское орудие М119, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Как сообщает Минобороны, группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери ВСУ – до 160 военнослужащих, два танка, 155-мм американская гаубица М198 и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству беспилотников и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, также уничтожены 23 беспилотника и семь РСЗО HIMARS производства США.

    Ранее российские войска освободили Очеретино в ДНР.

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    6 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Там добавили, что Зеленский полностью утратит легитимность после истечения срока его президентских полномочий 20 мая.

    «Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины», – указали в СВР, передает ТАСС.

    При этом США все равно, кто именно будет главой Украины, главное, чтобы он мог продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

    По вопросу смены Зеленского США поддерживают негласный контакт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена.

    Коментарии (10)
    6 мая 2024, 11:07 • Новости дня
    Боррель предложил производить оружие на Украине

    Боррель: Оружие нужно производить на Украине, чтобы сократить транспортные расходы

    Боррель предложил производить оружие на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием ЕС и участием европейских фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на форум оборонной промышленности ЕС и Украины.

    По его словам, по возможности оружие должно производиться на Украине при помощи фирм ЕС, что позволит сэкономить на логистике, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что страны Евросоюза должны поставлять Киеву средства для защиты промышленности и средства для расширения производства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    5 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

    Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

    Коментарии (6)
    6 мая 2024, 09:22 • Новости дня
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области, сообщили в оперштабе.

    Как говорится в сообщении, ВСУ с помощью БПЛА атаковали перевозившие сотрудников свинокомплекса машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе, в результате нападения шесть человек погибли, более 30 пострадали, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

    Коментарии (10)
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