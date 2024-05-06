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    Если в аэропортах счет непропущенных в РФ идет на десятки и сотни человек, то на сухопутных пунктах пропуска (на российско-казахстанской границе) – на тысячи. Пытающихся попасть в Россию гастарбайтеров – прежде всего таджиков – тщательно проверяют.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    6 мая 2024, 09:22 • Новости дня

    При атаке дронов в Белгородской области шесть человек погибли и 33 пострадали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шесть мирных жителей погибли и 33 пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белгорье» в Белгородской области, сообщили в оперштабе.

    Как говорится в сообщении, ВСУ с помощью БПЛА атаковали перевозившие сотрудников свинокомплекса машины ГК «Агро-Белгорь» в Борисовском районе, в результате нападения шесть человек погибли, более 30 пострадали, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинских обстрелов за все время конфликта погибли 120 мирных жителей Белгородской области, включая 11 детей.

    4 мая 2024, 14:19 • Новости дня
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск

    Британский эксперт Меркурис: Продвижение российских войск на Украине остановить невозможно

    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России молниеносно наступают, российские войска невозможно остановить, потому что у Украины не осталось профессиональных военных, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

    Меркурис заявил, что ранний этап российского наступления кажется неостановимым, потому что русские очень быстро захватывают определенную позицию, и не встречают сопротивления украинцев как раньше, передает РИА «Новости».

    По его словам, у Украины не осталось профессионально подготовленных военных, их заменили плохо подготовленные новобранцы, поэтому российские войска быстро продвигаются.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал расширение наступления ВС России.

    Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи военнослужащих в сутки.

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    4 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий

    Подполковник Дэвис: Украина будет вынуждена отказаться от части территорий на переговорах с Россией

    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    @ Daniel Davis / Deep Dive

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе потенциальных мирных переговоров с Россией Украине придется отказаться от некоторых территорий, чтобы сохранить контроль над частью страны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

    Дэвис считает, что Украина сможет сохранить контроль над частью страны и жизни своих солдат, если откажется от некоторых территорий. По его словам, только в этом случае возможны переговоры с Москвой, передает РИА «Новости».

    Подполковник предупредил, что Украину ждут более масштабные разрушения, если Киев не станет договариваться. Он отметил, что ВСУ не удержит линию фронта и не сможет организовать новое наступление.

    Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что Украина не может выиграть конфликт исключительно на поле боя, нужны мирные переговоры для окончания боевых действий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии полезна для России.

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    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


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    4 мая 2024, 20:20 • Новости дня
    Стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: Зеленский собрал генштаб из-за положения на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал командование генштаба из-за положения ВСУ на фронте, и приказал удерживать позиции любой ценой, заявил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик утверждает, что Зеленский приказал не допускать никаких отступлений. По словам Меркуриса, не допускать обрушения фронта от украинского руководства потребовал Запад из-за набирающего обороты российского наступления, передает РИА «Новости».

    Ранее Меркурис заявил, что наступление ВС России остановить невозможно, потому что у Украины не осталось профессиональных военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

    Коментарии (39)
    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    4 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия

    Экс-полковник СБУ Стариков: Новые системы ТОС-3 нанесут серьезный ущерб ВСУ на линии фронта

    Украину предупредили об опасности для ВСУ нового российского оружия
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 нанесет серьезный ущерб ВСУ, от нее невозможно спрятаться, заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Politeka».

    Стариков отметил, что Россия придумала «вот эту штуку» за год, от ТОС нельзя спрятаться, даже в укрытии или бункере украинских солдат будет ждать гибель из-за мощности детонации снаряда, передает РИА «Новости».

    Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что ведет разработку новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон».

    Также сообщалось, что точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    5 мая 2024, 15:29 • Новости дня
    В Германии раскритиковали бегство ВСУ

    Журналист Репке: ВСУ вновь отступают без бронетехники и под огнем артиллерии

    В Германии раскритиковали бегство ВСУ
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины вновь отступают без бронетехники и под огнем российской артиллерии, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    По его словам, наблюдается очередное украинское отступление без какой-либо бронетехники, средь бела дня, по открытым полям и под огнем российской артиллерии, передает РИА «Новости».

    Репке отметил, что подобное бегство ВСУ всегда приводит к смерти. Он также с критикой обрушился на тех, кто называет бегство украинских военных со своих позиций «запланированным тактическим отступлением».

    Ранее в воскресенье ВС России освободили Очеретино в ДНР.

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    4 мая 2024, 12:41 • Новости дня
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    В ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр

    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

    Представитель силовых структур заявил, что логистика вокруг населенного пункта усложнена. Военным приходится пользоваться окольными путями, передает ТАСС.

    Ранее украинский обозреватель Кирилл Сазонов сообщил, что ситуация в Часовом Яре на подконтрольной Киеву территории ДНР тяжелая.

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    3 мая 2024, 19:14 • Новости дня
    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области

    Военкоры: Первая танковая армия прорвала оборону ВСУ и пошла на штурм Котляровки

    Российские войска прорвались в Котляровку Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая танковая армия Вооруженных сил России прорвала оборону украинских войск в районе Кисловки на Купянском направлении и штурмует Котляровку в Харьковской области, сообщили российские военкоры.

    Согласно данным в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», подразделения ВС России 47-й дивизии обошли силы противника и прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке поселке Котляровка на Купянском направлении.

    О том, что российские военные выбили ВСУ и вошли в Котляровку, пишет также «Военное обозрение».

    Прорыв российских войск подтверждают и кадры, которые опубликовали ВС России. Украинские СМИ сообщили, что на Купянско-Сватовском участке фронта российские войска продолжают штурмовые действия в районе Кисловки и прорвались в Котляровке на глубину до 480 метров.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска в 2024 году освободили 547 квадратных километров в новых регионах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская коррупция ускорила отступление ВСУ.

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    4 мая 2024, 20:46 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

    Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.

    Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.

    Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.

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    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


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    3 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО

    Журналист Welt Ваннер: Тысячи русских захотели увидеть подбитую технику НАТО

    Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, многие с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, заявил посетивший выставку журналист канала Welt Кристоф Ваннер.

    Посетившего выставку трофейной техники НАТО немецкого журналиста удивило, сколько пришло людей посмотреть на подбитые бронетехнику и танки. По его словам, особенно «русские гордились захватом немецкого танка Leopard 2», передает РИА «Новости».

    Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.

    Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему выставка трофейной техники в Москве злит Запад.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

    Коментарии (14)
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

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    4 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    ВСУ начали в панике покидать поселок Архангельское под Авдеевкой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ покидают в панике поселок Архангельское под Авдеевкой, пытаясь окопаться на подступах к нему, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Отмечается, что в населенном пункте в данный момент остаются лишь точечные очаги сопротивления, передает ТАСС.

    Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часовой Яр.


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