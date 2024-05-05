Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.