Организаторы рассказали о новых форматах проведения акции «Бессмертный полк»

«Еще раз хочу подчеркнуть значение этого замечательного праздника – память о защитниках Отечества всегда живет в наших сердцах. Каждая семья ждет этого дня, это всенародный праздник. Хочу напомнить, что 2024 год объявлен Годом семьи. Мы рассчитываем, что в каждой акции, о которой мы рассказываем, будут принимать участие именно семьи, поскольку это народная память, и именно она формирует общую государственную и историческую память в целом. Возможно, вас расстроила новость о том, что шествия не будет, однако наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принять участие в «Бессмертном полку» в этом году можно и на работе, и в общественном или служебном транспорте, и на воде, и в воздухе. Один из таких форматов – «Галереи памяти»: на центральных улицах и площадях российских городов будут размещены портреты Героев Советского Союза и участников специальной военной операции – уроженцев этого региона. Новые форматы проведения «Бессмертного полка» пройдут и за рубежом наряду с традиционным шествием. По словам Цунаевой, на сегодняшний день уже есть подтверждение, что торжественные мероприятия состоятся в 78 городах 49 стран мира на всех континентах.

Она также отметила, что сегодня важно не только помнить героев прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей родины в зоне СВО. И не случайно одним из форматов в этом году станет «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что практически во всех семьях в нашей стране хранят историю о своих ветеранах. По его мнению, родителям необходимо начинать вовлекать детей в тему сохранения семейной истории с самого раннего возраста, что не отменяет важности воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях – школах и детских садах:

«В этом году у нас запланировано много патриотических мероприятий в преддверии 9 мая. Во всех школах нашей страны с 1 по 11 класс в понедельник, 6 мая, состоится занятие «Разговоры о важном», которое как раз будет посвящено Дню Победы. Также мы планируем в школах проведение с 6 по 8 мая торжественных линеек и мероприятий, связанных с акцией «Бессмертный полк» – «Бессмертный полк. Герои рядом с нами». С учетом имеющихся традиций в школе можно определить дату такого мероприятия и его формат. Рекомендуем организовать его совместно с классными руководителями, родителями, пригласить в школу участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, которые могут выступить перед школьниками», – сказал Кравцов.

Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина отметила, что среди предложенных форматов значительную часть составляют те, что были востребованы в прошлом году, и предложила проводить подобные акции не только в День Победы.

«В этом году «Бессмертный полк» пройдет с 1 по 12 мая, и это даст возможность каждому принять участие в любом удобном формате. Один из самых полюбившихся – «Портрет героя на одежде». Это можно сделать каждому: появилась хорошая традиция делать футболки и в них выходить целыми семьями на прогулки, многие бережно их хранят с прошлого года. Кроме того, чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт polkrf.ru и воспользоваться конструктором – подобрать фон, вписать данные героев, отметить, что ветеран был тружеником тыла или партизаном. В социальных сетях и мессенджерах важно делиться историями, которые рассказывали ветераны. Может быть, у вас есть фотографии или другие семейные реликвии, связанные с вашими героями. На сайте Бессмертного полка России размещено множество таких рассказов, они обычно хранятся в семьях. Когда их читаешь, возникает чувство гордости за наш народ, за нашу Победу. Если вы знаете истории, которые рассказывали ваши дедушки или бабушки – делитесь ими, они действительно уникальны», – отметила она.

Отдельно Шадрина остановилась на цифровых форматах. Она призвала всех пользователей социальных сетей в День Победы заменить свои аватары на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции, написать посты о своих героях с хештегом #нашБессмертныйполк.

Также Шадрина сообщила, что в День Победы по всей стране пройдут трансляции портретов ветеранов. Основная трансляция будет вестись на сайте Бессмертного полка России polkrf.ru, а также на странице Движения в социальных сетях. Ролики с портретами участников Великой Отечественной войны также можно будет увидеть на медиафасадах и светодиодных экранах городов, на местных телеканалах и в сети Интернет.

О дополнительных возможностях рассказала исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. «1 мая «Волонтеры Победы» в специальном чат-боте в Telegram запустят возможность создать памятную аватарку для социальных сетей. Демонстрация такого единения в информационном пространстве еще раз подчеркнет нашу историческую память, гордость за своих героев. Хочется отметить, что у этой функции также будет возможность применить специально разработанные рамки или разместить фотографию в качестве поздравительной открытки. Как можно воспользоваться этими опциями, мы расскажем в профилях нашего Движения и на сайте Бессмертного полка России», – сказала она.

Отдельно Рябова остановилась на акции «Стена памяти». Волонтеры выступают с инициативой провести ее на предприятиях и в организациях по всей стране, чтобы каждый россиянин мог закрепить портрет своего ветерана на «Стене памяти», созданной коллективом в рабочем пространстве своего учреждения в период с 1 по 12 мая. При этом участниками всероссийской акции «Стена памяти» могут стать как родственники сотрудников предприятия, так и те, кто трудился на нем в годы войны, и их коллеги.