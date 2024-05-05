Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.9 комментариев
Антироссийские провокаторы попытались сорвать акцию в память о ветеранах в США
Провокаторы с антироссийскими лозунгами попытались сорвать акцию в память о ветеранах в Нью-Йорке
В Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать провокаторы, сообщают информационные агентства.
Акция, которая прежде называлось «Бессмертный полк», в 2024 году прошла под названием «День памяти Второй мировой войны» (World War II Memorial Event). В рамках акции свыше 50 человек прошли по Бруклинскому мосту, передает ТАСС.
Провокаторы, которые выкрикивали антироссийские лозунги, хотели помешать движению колонны по мосту, а также перекрыть путь к мемориалу воинов, погибших во Второй мировой войне. Шествие сопровождала полиция, она не допустила нарушения общественного порядка. Участники шествия не поддались на провокации.
Напомним, в России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.