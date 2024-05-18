Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».11 комментариев
На Украине предупредили об аварийных отключениях света в двух регионах
На территории Харьковской и Полтавской областей в воскресенье возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
Аварийные отключения могут произойти по причине проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах в этих регионах, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.