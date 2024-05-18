Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».9 комментариев
В Британии спрогнозировали реакцию Запада на военный переворот в Киеве
Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться
На Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт, Запад не станет вмешиваться, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».
Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.