Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.0 комментариев
На Украине за шпионаж задержали сотрудников стратегического предприятия
На Украине за шпионаж задержали сотрудников предприятия по производству паровых турбин
Глава конструкторского бюро и замначальника цеха стратегического предприятия в Харьковской области задержаны по подозрению в попытке передать секретную информацию о производстве паровых турбин за рубеж, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
Как говорится в сообщении, задержанные сотрудники предприятия в Харьковской области якобы пытались передать России инструкции по производству паровых турбин и комплектующих для них, передает ТАСС.
Там добавили, что подозреваемых обвинили в госизмене, им грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.
В сообщении офиса генпрокурора не указывается название предприятия, но в Харькове при этом находится одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий «Украинские энергетические машины».
Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений бывшему командиру спецподразделения «Беркут» в якобы организации теракта и умышленных убийствах по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.