Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Аэропорт Внуково стал обслуживать рейсы в режиме согласования
Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о переходе столичного аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами страны, при этом за ночь над Россией сбили 646 дронов ВСУ.