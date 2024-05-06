Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.30 комментариев
МВД объявило в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.
«Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.
По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается.
Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.
Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.