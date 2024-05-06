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    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    30 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    11 комментариев
    6 мая 2024, 02:20 • Новости дня

    МВД объявило в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

    «Аваков Арсен Борисович. Разыскивается по статье УК», – сказано в базе ведомства, передает ТАСС.

    По какой именно статье Уголовоного кодекса России рведется розыск, не сообщается. 

    Арсен Аваков внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.

    Ранее глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал Авакова в числе организаторов акции сожжение людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

    По его словам, акция была разработана группой украинских политиков во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    5 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России

    Guardian заявила об использовании войсками России в ходе СВО «классической советской военной тактики»

    Guardian заявила о «классической советской тактике» войск России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска, участвующие в специальной военной операции на Украине, «используют классическую советскую военную тактику», пишет британская пресса.

    Как сообщает Guardian, в ДНР под угрозой оказались несколько гарнизонов вооруженных сил Украины. Издание пишет, что российские силы пользуются «классической советской военной тактикой», окружая украинские войска сразу на нескольких фронтах, передает RT.

    Освобождение Очеретина, по мнению Guardian, свидетельствует, что войска России намерены пробиваться к Покровску, который издание называет «ключевой базой ВСУ».

    Также Guardian отмечает, что прежде на Западе считали намерение России выйти на административные границы ДНР труднодостижимой задачей.

    Напомним, российские войска продолжают успешное продвижение в ДНР на нескольких участках фронта. Освобождение российскими войсками Очеретино грозит разрушить оборону ВСУ к западу от Авдеевки.


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    5 мая 2024, 09:58 • Новости дня
    Депутат Рады рассказал о панике в офисе Зеленского

    Депутат Рады Дубинский: у офиса Зеленского паника из-за проблем на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене.

    По его словам, в офисе президента Украины Владимира Зеленского паника, поскольку на Западе пророчат пророчит дальнейшее отступление армии, потерю территорий и жертвы, а в офисе президента не знают, как провестимассовую мобилизацию, под которую партнеры дали деньги, передает РИА «Новости».

    Дубинский добавил, что у общественности возникли вопросы в связи с последними заявлениями украинских военных, о том, что ВСУ не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, также обстановка накаляется и в связи с истечением срока полномочий Зеленского, а если провалится и летняя конференция по Украине в Швейцарии – это «будет финал».

    «Тем временем, внутри бузит население, которое не успокаивается от истерии Михаила Подоляка (советника главы офиса Зеленского) и диджей-сетов Сергея Лещенко (другого советника главы офиса Зеленского). Уровень недовольства зашкаливает. И одним запретом Telegram его не успокоить», – подчеркнул Дубинский.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

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    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Пилот бомбардировщика назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    5 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    На Украине нашли способ избавиться от блэкаутов

    Минэнерго Украины: Энергия ветра и солнца помогает не допустить блэкаутов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветер и солнце помогут избежать массового отключения электричества, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, весной и летом есть дополнительный ресурс – ветер и солнце, которые помогут Украине нам сбалансировать энергосистему, передает РИА «Новости».

    Ранее Галущенко заявил, что на Украине в результате последних ударов по энергосистеме уничтожено больше энергетических мощностей, чем ранее успели восстановить.

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    5 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ

    Independent: После падения Часова Яра ВСУ в Донбассе окажутся под угрозой

    На Западе назвали последствия падения Часова Яра для ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После падения Часова Яра позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе будут под угрозой, пишет газета The Independent.

    Как пишет издание, в случае, если ВС России возьмут Часов Яр, их артиллерия на возвышенности города будет беспрепятственно наносить удары по ВСУ в Славянске, Краматорске, Константиновке и Дружковке, передает РИА «Новости».

    Издание добавило, что освобождение этого города приблизит Россию к полному контролю над Донецкой областью.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты, так как дорога находится под огневым контролем ВС России.

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    5 мая 2024, 06:29 • Новости дня
    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции

    Макрон заявил об угрозе Франции из-за возможностей российских ракет

    Макрон счел российские ракеты угрозой Франции
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всю Европу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает (опасности) всех нас», – сказал Макрон. По его словам, безопасность европейцев зависит от ситуации на Украине. Он утверждает, что в случае победы России в украинском конфликте «в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве», ни во Франции, передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Напомним, Макрон считает, что необходимо оставить двери открытыми для переговоров с Россией. При этом он заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности» в отношении Москвы.


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    5 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    Зеленский рассказал о Боге «с украинским шевроном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бог стал союзником Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к украинцам.

    По его словам, старый сосед, «постоянно набивавшийся в братья», сейчас навеки далек от Украины и Бог это знает, передает РБК. Зеленский добавил, что верит в то, что у Бога на плече находится шеврон с украинским флагом и с таким союзником жизнь точно победит смерть.

    Ранее стало известно о срочном совещании у Зеленского из-за отступления ВСУ.

    Напомним, депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что паника охватила офис Владимира Зеленского на фоне проблем у ВСУ на фронте.

    Коментарии (60)
    5 мая 2024, 03:58 • Новости дня
    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России

    Макрон заявил о необходимости поддерживать «стратегическую двусмысленность» в отношениях с Россией

    Макрон объяснил свою стратегию по отношению к России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность», нельзя устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон считает такие установленные «априори» ограничения «слабостью». Он заявил, что «такого противника» нужно «лишить всякой видимости», это дает «потенциал для сдерживания», передает ТАСС со ссылкой на La Tribune.

    Как пояснил Макрон, «смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чем не рассказывать слишком подробно». Он утверждает, что Россия якобы превратилась в «дестабилизирующее» государство, которое «не ставит себе никаких стратегических ограничений».

    Напомним, Макрон призвал «оставить двери открытыми» для переговоров с Россией, но при этом заявил о продолжении политики «стратегической двусмысленности». Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

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    5 мая 2024, 16:52 • Новости дня
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    В США заявили о присутствии французских войск в Донбассе
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times утверждает, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

    По словам Брайена, французские военные «были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ» в Донбассе. Он уточняет, что они «набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», передает Lenta.ru.

    Экс-помощник министра обороны США утверждает, что первая группа французских военных уже ведет активные боевые действия с армией России в районе Донбасса. Пока контингент состоит из около сотни человек, однако в будущем его намерены увеличить до 1,5 тыс. человек.

    Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО на Украину повлечет обострение ситуации, необходимости в этом шаге нет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналу The Economist, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    Коментарии (44)
    5 мая 2024, 09:43 • Новости дня
    Частные кредиторы Украины потребовали выплаты по госдолгу

    WSJ: Частные кредиторы Украины требуют выплат по госдолгу впервые с 2022 года

    Частные кредиторы Украины потребовали выплаты по госдолгу
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Как пишет «Коммерсант», среди держателей находятся компании Pimco и BlackRock, на которых приходится около одной пятой от всех непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов. По данным издания, кредиторы утверждают, что Украина могла бы возобновить выплаты в обмен на списание части долга.

    Как пишет WSJ, кредиторы хотят получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей, при этом США и союзники опасаются, что деньги, выделенные на помощь Украине, окажутся у держателей облигаций, если Киев будет обслуживать этот долг. И если раньше кредиторы заявляли, что Украина может не спешить с выплатой долгов, то теперь их терпение начинает иссякать.

    Некоторые кредиторы, по словам источников WSJ, предложили использовать для частичного погашения задолженностей замороженные российские активы в Европе и США. Эту инициативу не поддержал Международный валютный фонд, а также некоторые страны G7.

    В итоге, по данным WSJ, власти Украины могут объявить дефолт в августе, если не смогут заключить сделку с иностранными держателями облигаций. 

    Ранее бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров заявил, что госдолг Украины достиг рекордных значений, Запад не будет прощать Киеву долги, а потребует их вернуть.

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    5 мая 2024, 19:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем с тротилом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Как сообщает Telegram-канал Mash, ВСУ атаковали российские позиции самодельным беспилотным аппаратом, замаскированным под игрушечного зайца.

    Внутри плюшевой игрушки находилось 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

    «По задумке украинских военных, тот, кто возьмет игрушку в руки, должен был остаться без кисти», – говорится в Telegram-канале.

    В апреле Украина ночью атаковала регионы России ракетами, БПЛА и воздушными шарами.

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    5 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО

    Советник президента США Салливан заявил об ожидаемых им «российских прорывах» в зоне СВО

    В Белом доме предсказали «российские прорывы» в зоне СВО
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В предстоящий период ожидаются «российские прорывы», а в 2025 году Украина намеревается перейти в наступление, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как пишет Financial Times, такое развитие событий предполагает, что на посту президента США останется Джо Байден, поскольку «любое новое наступление в 2025 году со стороны Украины будет зависеть» от увеличения финансирования со стороны США, передает РИА «Новости».

    Однако, как указывает издание, Дональд Трамп, также претендующий на пост президента, «скептично относится к помощи Украине» и хочет «быстро положить конец конфликту» путем переговоров.

    Напомним, Салливан указывал, что, хотя США и выделили Киеву средства на вооружение, ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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    5 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Украинский военный застрелил сослуживца в Херсонской области

    Украинские военные задержали и застрелили сослуживца в Херсонской области

    Tекст: Антон Антонов

    В подконтрольной киевским властям части Херсонской области украинские военные застрелили мужчину, который вел фотосъемку позиций вооруженных сил Украины, тот также оказался бойцом ВСУ, сообщили СМИ.

    По данным украинских СМИ, инцидент произошел 2 мая. В окрестностях лесополосы, где расположились солдаты ВСУ, мужчина фотографировал позиции военных, пишет «Российская газета».

    Во время проверки телефона задержанный попытался скрыться на автомобиле от украинских военных, которые открыли стрельбу. Мужчина был ранен и умер в больнице, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что он также был военнослужащим ВСУ. Причины его действий выясняются. Заведено уголовное дело об умышленном убийстве. Открывшему огонь грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

    В апреле украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области при перевозке гранат.


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    5 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Пекин и Париж намерены искать пути решения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что «понимает потрясения, которые украинский кризис означает для европейцев», а также выразил надежду на то, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, передает РИА «Новости».

    Си Цзиньпин напомнил, что «Китай не стоит у истоков этого кризиса и не является его стороной или участником».

    Си Цзиньпин в воскресенье прибыл во Францию, где пробудет до среды.

    Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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    5 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Президент Швейцарии объяснила отказ от поставок оружия Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Украине, так как закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применяется.

    В интервью швейцарской газете Blick Амхерд пояснила, что закон о ЧП может быть применен только в случае крайней необходимости, например, во время кризиса, подобного пандемии COVID-19, передает РИА «Новости».

    Швейцарский президент также отметила, что страна продолжит закупать боеприпасы, несмотря на нехватку запасов в Европе и потребности Украины.

    Ранее МИД Швейцарии сообщил, что Россия не получила приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

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