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Маск: Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле
Американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Киеву и его западным союзникам нужно было пойти на сделку с Россией в ходе переговоров в Турции в 2022 году.
Эту точку зрения Маск высказал, комментируя публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что появляется все больше подтверждений тому, что конфликт на Украине мог завершиться еще в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, передает РИА «Новости».
По словам Сакса, тогда Киев мог бы сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет, но администрация президента США Джо Байдена сорвала эту сделку, хотя сейчас делает вид, что ее «давняя» позиция – это урегулирование путем переговоров.
Маск также согласился со словами Сакса о том, что на фоне помощи Украине США начали испытывать острую нехватку боеприпасов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона.