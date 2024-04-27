Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.0 комментариев
Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона
Прямое давление Британии стало причиной, по которой Москва и Киев в 2022 году в Стамбуле не подписали мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, документ был фактически парафирован, и причиной, по которой соглашение подписать не вышло, стало прямое давление Лондона на Киев, передает ТАСС.
Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками».