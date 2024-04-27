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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    27 апреля 2024, 12:53 • Новости дня

    Песков заявил, что причиной срыва стамбульских соглашений стало давление Лондона

    Tекст: Александра Юдина

    Прямое давление Британии стало причиной, по которой Москва и Киев в 2022 году в Стамбуле не подписали мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, документ был фактически парафирован, и причиной, по которой соглашение подписать не вышло, стало прямое давление Лондона на Киев, передает ТАСС.

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». 

    26 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    Посла России вызвали в МИД Британии из-за поджога в Лондоне
    @ Qian Yi/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Британии вызвало посла России в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в «организованной Россией враждебной деятельности» на территории страны.

    В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта в британской столице лицами, которые якобы контактировали с российскими разведслужбами, передает РИА «Новости».

    Посольство России в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их «абсурдными и заведомо бездоказательными». Они являются «очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивкой», подчеркнули в диппредставительстве.

    Посол Келин также отметил, что Россия, в отличие от Британии и других западных стран, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. «Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз», – следует из комментария посольства.

    Ранее МИД ФРГ вызвал посла России из-за задержания подозреваемых в шпионаже.

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    26 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    Российские войска поразили эшелон с западным вооружением и техникой в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России ударили по эшелону с вооружением, поставленным киевскому режиму с Запада, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.

    Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.

    С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    26 апреля 2024, 21:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки

    Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой

    Военный эксперт: Рушится вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в пятницу освободили населенные пункты Соловьево и Семеновка, завешается освобождение Бердычей, таким образом ВСУ утратили первую линию обороны к западу от Авдеевки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.

    По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.

    В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.

    «Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.

    Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    27 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной

    Welt опубликовала «стамбульский» проект договора между Россией и Украиной
    @ CBS News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.

    Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.

    Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.

    В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.

    По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.

    Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».

    Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    26 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу.

    В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.

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    27 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    Маск спросил Белый дом, как должна выглядеть победа Украины
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя заявление Белого дома о том, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, предприниматель Илон Маск поинтересовался, «как выглядит эта победа».

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Маск прокомментировал интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана каналу MSNBC. Салливан сказал, что Украина находится в «глубокой яме». По его словам, это произошло из-за задержки американской помощи, передает ТАСС.

    Напомним, Маск заявил, что боится отсутствия стратегии выхода из украинского конфликта.

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    27 апреля 2024, 09:35 • Новости дня
    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным

    Индийский канал WION назвал подозрительным отсутствие Залужного в публичном пространстве

    В Индии заметили подозрительную ситуацию с Залужным
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главком ВСУ Валерий Залужный довольно подозрительно отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, сообщает индийский канал WION.

    По словам телеведущей, экс-главнокомандующего планировали назначить на пост посла в Лондоне, однако он подозрительным образом отсутствует в поле зрения общественности, его никто не видел в последние недели, передает РИА «Новости».

    Также высказываются предположения, что он якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов назначены украинскими послами, чтобы избежать спекуляций вокруг их деятельности после увольнений.

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    27 апреля 2024, 01:03 • Новости дня
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    Боец ВС России из Узбекистана сбил украинский беспилотник вещмешком
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как боец Вооруженных сил России, спасая себя и товарищей в зоне специальной военной операции на Украине, сбивает украинский беспилотник вещмешком.

    Как пишут «Военкоры Русской Весны», беспилотник удалось сбить бойцу третьего батальона 91 отдельного стрелкового полка рядовому Хатамову из Узбекистана.

    Сообщается, что российские военные выполняли боевую задачу в Никольском. Когда шли эвакуационные мероприятия, они попали под обстрел, один из военных был ранен.

    Хатамов «возвратился за ним и был атакован FPV-дроном-камикадзе», но сбил беспилотник вещмешком – в результате у БПЛА были «повреждены лопасти», дрон «потерял управление». Российские военные провели «успешную эвакуацию боевого товарища». «Боец получил легкие ранения», – говорится в сообщении.

    В феврале российский военный сбил палкой преследовавший его FPV-дрон.

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    27 апреля 2024, 06:15 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    Украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки в Славянском, Северском и Кущевском районах, используя беспилотники.

    Никто не пострадал, «серьезных повреждений нет». Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, заявил Кондратьев. Он поблагодарил военных за «отражение атаки и уничтожение БПЛА».

    Глава района Роман Синяговский сообщил в Telegram, что «было девять атак на резервуарный парк и ректификационную колонну» на территории завода в Славянске-на-Кубани.

    Выстроенная система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил Синяговский.

    Оперативный штаб уточнил в Telegram со ссылкой на главк МЧС по региону, что произошло возгорание на Славянском НПЗ на площади 5 кв. м, была повреждена сепаративная установка.

    Напомним, в марте в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    26 апреля 2024, 13:07 • Новости дня
    Ученый из Белоруссии рассказал, есть ли мутанты у Чернобыльской АЭС

    Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции мутантов нет, но вести охоту в этой местности не надо, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров.

    В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.

    Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

    Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.

    Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.

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    27 апреля 2024, 10:21 • Новости дня
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    Работа НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановлена после атаки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края частично приостановил работу после ночной атаки украинских беспилотников, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

    Труднев сообщил ТАСС, что НПЗ был атакован десятью беспилотниками, в результате возник сильный пожар. Он не исключил, что завод получил скрытые повреждения.

    По его словам, на месте происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.

    Ранее сообщалось, что российские военные подавили более десяти беспилотников, которые пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры в Краснодарском крае.

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    26 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Ограниченно годных к службе украинцев разделят на категории и отправят служить
    Ограниченно годных к службе украинцев разделят на категории и отправят служить
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Александра Юдина

    Получившие статус ограниченно годных к службе украинцы призывного возраста должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, где их разделят на категории, сообщает украинский «24-й канал».

    Отмечается, что мужчины с ограниченной годностью к службе пройдут повторное медосвидетельствование, после чего будут разделены на четыре категории для определения места службы, передает ТАСС.

    Известно, что теперь обновлены критерии отбора. К примеру, если у человека в анамнезе есть язва желудка, то он признается годным в службе. При этом пометка о том, что эта болезнь была осложнена операцией с удалением значительной части желудка, освобождает его от службы.

    В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.

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    26 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться
    Мединский: Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.

    «Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», – сказал Мединский в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24».

    Кроме того, в беседе была затронута тема государственного финансирования культуры. Мединский заявил, что деятели культуры, получающие поддержку от государства, должны создавать произведения, соответствующие интересам общества.


    «Совершенно очевидно, что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны [так, чтобы] стараться поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества. Не отдельная «вкусовщина», не то, что «требует» финансирования только потому, что творцам кажется, что это какое-то ультрасовременное проявление, <…> а то, что соответствует общественному запросу и общественным интересам», – сказал он.

    Мединский признал, что на практике это всегда непростая задача, и здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Обладая всем этим, добавил он, можно было бы, например, понять «в жесткие послереволюционные годы», что булгаковские «Дни Турбиных» «соответствуют государственным интересам, что бы там ни говорили», или что шолоховский «Тихий Дон» – это «великое произведение, а не оправдание белоказачества».

    «А когда у нас этого вкуса и мудрости иногда не хватает, то получается совершенно ненужное запрещение, и при этом еще и рекламная кампания – например, «Доктора Живаго» или «Архипелага ГУЛАГ». <…> Поэтому это непростая и тяжелая работа, и мне остается только пожелать успеха чиновникам министерства культуры», – заключил помощник президента.

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    27 апреля 2024, 07:56 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь

    За ночь российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников над Кубанью и Крымом

    Российская ПВО перехватила и уничтожила 68 украинских беспилотников за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим ночью предпринял попытки устроить террористические атаки, используя беспилотники самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что над Краснодарским краем российские средства ПВО перехватили и уничтожили 66 БПЛА. Кроме того, два беспилотника ПВО сбила над Крымом.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали НПЗ и объекты инфраструктуры на Кубани. Местные власти сообщили, что на территории завода в Славянске-на-Кубани система защиты не допустила повреждения резервуарного парка, но была повреждена ректификационная колонна.

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    26 апреля 2024, 16:28 • Новости дня
    В Херсоне резко возросло число иностранных наемников

    Херсон под натиском наемников: Число иностранных бойцов резко возросло

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как рассказал командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», количество иностранных наемников в Херсоне значительно увеличилось по сравнению с 2022 годом.

    «В основном это представители Кавказского и Грузинского легионов. Узнать их можно по характерным шевронам с опознавательными знаками воинских формирований», – передает РИА «Новости» его слова.

    Он добавил, что сейчас наемники стараются не носить опознавательных знаков, поэтому их приходится вычислять по иностранной речи. Боец также отметил, что многие наемники, опасаясь за свою жизнь, отказываются участвовать в штурмовых операциях и предпочитают оставаться в городе.

    Ранее бывший разведчик объяснил, почему воюющих за ВСУ французов не признают наемниками.

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