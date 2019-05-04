В Раде поспорили с Зеленским по поводу даты инаугурации

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, а не 19 мая, как он сам предлагает; такая дата будет комфортна для большинства депутатов Верховной рады, заявил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

«Дата инаугурации Владимира Зеленского 28 мая комфортна для большинства депутатов», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию после 27 мая, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду. В то же время он не исключил, что 14 мая на заседании парламента будет принято решение назначить инаугурацию на 19 мая.

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Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы иметь законное право распустить нынешний состав Рады. Учитывая, что в ее нынешнем составе нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», ему предпочтительнее объявить досрочные парламентские выборы. Но закон запрещает делать это за шесть месяцев до окончания срока полномочий депутатов. Таким образом, вступив в должность президента после 27 мая (легитимность нынешнего созыва завершается 27 ноября), Зеленский не сможет распустить парламент.

В субботу Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая.

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