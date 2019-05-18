Опубликованный указ Зеленского о роспуске Рады оказался поддельным

Пресс-секретарь избранного украинского президента Владимира Зеленского Ирина Победоносцева заявила, что опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной рады является недостоверным.

«Пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева отметила, что опубликованный в СМИ «указ» – это фейк, который не имеет отношения к реальности», – говорится в сообщении на сайте «Громадське ТВ» («Общественное ТВ»).

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Накануне в украинских СМИ появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который Зеленский якобы планировал подписать после инаугурации 20 мая.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады.

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