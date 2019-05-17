Обнародован проект указа о роспуске Верховной рады Украины

В украинских СМИ появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который, по словам источников в окружении избранного президента Украины Владимира Зеленского, он планирует подписать после инаугурации 20 мая.

Проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных парламентских выборов украинскому интернет-изданию «Страна.ua» передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант и окончательный текст не утвержден, как и решение о роспуске Рады. «Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться», – сказал источник.

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В документе констатируется, что с 19 февраля 2016 года, после выхода из парламентской коалиции партий «Батькивщина» и «Самопомощь», в двух оставшихся фракциях (БПП и «Народный фронт») находится менее 226 депутатов, то есть менее половины конституционного состава парламента. На этом основании у президента Украины есть право распустить Раду.

«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины», – говорится в проекте Указа.

Учитывая изложенное избранный президент Украины Владимир Зеленский постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины восьмого созыва.

2. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 14 июля 2019 года.

3. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную раду Украины.

4. Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», других законов Украины.

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

После этого советник Зеленского объявил, что избранный президент намерен инициировать роспуск Верховной рады.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады.

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