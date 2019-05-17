Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать роспуск Верховной рады, заявил советник нового украинского лидера Дмитрий Разумков.

По его словам, законодательством предусмотрены «очень четкие предпосылки», дающие президенту Украины возможность распустить Раду, передает RT.

«Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции [в Раде] и с моей точки зрения, коалиции сегодня нет. Потому что в двух фракциях коалиционных сегодня нет 226 народных депутатов», – заявил Разумков.

Он добавил, что в адрес спикера Верховной рады Андрея Парубия было «очень много запросов» о предоставлении поименного списка членов коалиции.

«Естественно, будет инициировать», – сказал советник Зеленского, отвечая на вопрос ведущей программы «Право на власть» на канале 1+1 о возможности роспуске парламента. При этом, по словам Разумкова, избранный президент готов помочь депутатам «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», передает РИА «Новости».

Согласно законодательству Украины, есть три основания для того, чтобы инициировать роспуск Рады – отсутствие коалиции в парламенте, если Рада не собирается на заседания в течение месяца или если она не может сформировать правительство. По конституции, подписать указ о роспуске парламента может только президент.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Накануне Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая, так как по закону распустить по домам депутатский корпус можно не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий предыдущего созыва Верховной рады.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД