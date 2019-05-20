На Украине потребовали «отлавливать» прибывших на инаугурацию Зеленского российских журналистов

Украинские СМИ выпустили материал под заголовком «Нужно отлавливать! В Киеве заметили российских пропагандистов. Фотофакты», в котором рассказали о работе журналистов телеканала НТВ в украинской столице в день инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

Статью опубликовало издание «Обозреватель».

Кроме того, опубликованы фотографии журналистов – Инны Осиповой и Андрея Стеняхина. «На Украине уже не скрываясь работают пропагандисты с российского телеканала НТВ», – написал в Twitter автор снимков Руслан Дейниченко.

В Україні вже не ховаючись працюють пропагандисти з російського телеканалу НТВ pic.twitter.com/hhkjZQJqu7 — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 19 мая 2019 г.

Газета процитировала призывы украинских интернет-пользователей: «Нужно отлавливать!», «В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!».

На соответствующие призывы, опубликованные украинскими СМИ, обратил внимание политолог Владимир Корнилов. «Какой ужас! В Киеве заметили российских журналистов, которые – вот же кошмар! – «открыто снимали свои сюжеты»!» – иронизирует он на своей странице в Facebook.

«Обозреватель» тут же выносит в заголовок: «Нужно отлавливать!». Напомните мне, это на Украине свобода слова и демократия?» – задается вопросом Корнилов.

После государственного переворота в 2014 году украинские власти запретили трансляцию российских телеканалов, российским журналистам всячески препятствуют выполнять свои профессиональные обязанности. В частности, российских представителей СМИ в 2017 году не пустили на Украину для освещения международного песенного конкурса «Евровидение». Кроме того, представители украинских властей объявляли российским СМИ «личный бойкот» и не позволяли им задавать вопросы.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Таким же как Порошенко



Добавим также, более года назад, 15 мая 2018 года, на Украине задержали главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Коллеги Вышинского надеются, что при новом президенте Украины Владимире Зеленском произвол в отношении журналиста закончится и он будет освобожден.