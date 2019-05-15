Коллега Вышинского выразил надежду на его освобождение при Зеленском

«Сейчас нужно добиваться, чтобы Кирилла отпустили безо всяких обменов. По факту уголовного дела никакого нет, это произвол», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер Петр Лидов-Петровский по итогам акции солидарности в поддержку Кирилла Вышинского, которая прошла у стен украинского посольства в Москве.

«Вышинский был арестован с политической задачей – обмена или освобождения граждан Украины. При этом с юридической точки зрения уголовное дело против него совершенно пустое. Кирилл – редактор сайта, он даже ничего сам не написал из того, что ему вменяют. На сайте, как и везде, есть дисклэймер – «мнение редакции может не совпадать с позицией авторов». Предыдущая власть Украины пыталась использовать Вышинского в своих политических процессах. Очевидно, им это не удалось, и дальше они просто забыли, или лучше сказать, забили на это дело», – сказал руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский.

Возмущает в этой ситуации также и то, что человека до суда реально держали в тюрьме, хотя могли бы отпустить под подписку о невыезде, отметил коллега Вышинского.

«В деле Кирилла с приходом новой власти на Украине возможны перемены. Владимир Зеленский, хоть пока и не демонстрировал планов радикальных изменений по сравнению с тем, что делала старая власть, по вопросам свободы слова высказывался не раз. И почему бы ему журналиста просто не освободить. К тому же есть примеры – два-три журналиста отсидели на Украине по 500 дней и были освобождены еще предыдущей властью. И есть надежда, что Кирилла не постигнет то, что ему грозит – до 15 лет тюремного заключения», – подчеркнул собеседник.

По его словам, сейчас нужно добиваться, чтобы Вышинского отпустили безо всяких обменов.

«На мой взгляд, хоть я и не государственный человек, обмен должен быть равноценным – осужденных военнослужащих на осужденных военнослужащих. Пленных на пленных. Здесь человека ни за что, за журналистскую его работу посадили. В этом случае обмен – это достаточно сложная задача. К тому же мы требуем, и сам Кирилл требует, освобождения безо всяких условий. Именно потому, что дела никакого нет, потому что это произвол, – добавил Лидов-Петровский. – Понятно, что чем дальше это тянется, тем сложнее это признать, но скорее всего признать придется».

При этом он подчеркнул, что если выключить человеческую составляющую, то в дипломатии и политике обмен должен осуществляться на каких-то паритетных условиях. «Хотя, по-человечески, будь моя воля, я бы обменял Кирилла на кого угодно, если есть на кого. Но это решение государственное, понятно, что здесь большое количество факторов», – констатировал собеседник.

«Я бы не делал каких-то глобальных выводов по ситуации с Кириллом, в целом об Украине, но понятно, что правоохранительная и судебная системы там находятся в стадии, мягко говоря, формирования. Плюс, они сильно политизированы», – резюмировал Петр Лидов-Петровский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду возле посольства Украины в Москве состоялась акция солидарности с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, который уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.