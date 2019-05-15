Коллега Вышинского выразил надежду на его освобождение при Зеленском

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:02  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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            Коллега Вышинского выразил надежду на его освобождение при Зеленском

               15 мая 2019, 12:32
            Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Сейчас нужно добиваться, чтобы Кирилла отпустили безо всяких обменов. По факту уголовного дела никакого нет, это произвол», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер Петр Лидов-Петровский по итогам акции солидарности в поддержку Кирилла Вышинского, которая прошла у стен украинского посольства в Москве.

            «Вышинский был арестован с политической задачей – обмена или освобождения граждан Украины. При этом с юридической точки зрения уголовное дело против него совершенно пустое. Кирилл – редактор сайта, он даже ничего сам не написал из того, что ему вменяют. На сайте, как и везде, есть дисклэймер – «мнение редакции может не совпадать с позицией авторов». Предыдущая власть Украины пыталась использовать Вышинского в своих политических процессах. Очевидно, им это не удалось, и дальше они просто забыли, или лучше сказать, забили на это дело», – сказал руководитель дирекции по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский.

            Возмущает в этой ситуации также и то, что человека до суда реально держали в тюрьме, хотя могли бы отпустить под подписку о невыезде, отметил коллега Вышинского.

            «В деле Кирилла с приходом новой власти на Украине возможны перемены. Владимир Зеленский, хоть пока и не демонстрировал планов радикальных изменений по сравнению с тем, что делала старая власть, по вопросам свободы слова высказывался не раз. И почему бы ему журналиста просто не освободить. К тому же есть примеры – два-три журналиста отсидели на Украине по 500 дней и были освобождены еще предыдущей властью. И есть надежда, что Кирилла не постигнет то, что ему грозит – до 15 лет тюремного заключения», – подчеркнул собеседник.

            По его словам, сейчас нужно добиваться, чтобы Вышинского отпустили безо всяких обменов.

            «На мой взгляд, хоть я и не государственный человек, обмен должен быть равноценным – осужденных военнослужащих на осужденных военнослужащих. Пленных на пленных. Здесь человека ни за что, за журналистскую его работу посадили. В этом случае обмен – это достаточно сложная задача. К тому же мы требуем, и сам Кирилл требует, освобождения безо всяких условий. Именно потому, что дела никакого нет, потому что это произвол, – добавил Лидов-Петровский. – Понятно, что чем дальше это тянется, тем сложнее это признать, но скорее всего признать придется».

            При этом он подчеркнул, что если выключить человеческую составляющую, то в дипломатии и политике обмен должен осуществляться на каких-то паритетных условиях. «Хотя, по-человечески, будь моя воля, я бы обменял Кирилла на кого угодно, если есть на кого. Но это решение государственное, понятно, что здесь большое количество факторов», – констатировал собеседник. 

            «Я бы не делал каких-то глобальных выводов по ситуации с Кириллом, в целом об Украине, но понятно, что правоохранительная и судебная системы там находятся в стадии, мягко говоря, формирования. Плюс, они сильно политизированы», – резюмировал Петр Лидов-Петровский.

            Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду возле посольства Украины в Москве состоялась акция солидарности с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, который уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.

            Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.


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