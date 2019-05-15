У посольства Украины в Москве началась акция в поддержку Вышинского

«Это тюремная пытка длинною в год в отношении человека, который просто профессионально выполнял свою работу, говоря правду», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Андрей Ухарев в ходе акции солидарности в поддержку Кирилла Вышинского, которая проходит у стен украинского посольства в Москве.

«Этот процесс длится уже год, и за этот год было много высказано мнений относительно того, для чего его задерживают, и на кого его могут поменять. На мой взгляд, по этому вопросу очень правильно выразился президент России, указав на то, что обвинения в отношения Вышинского и обвинения в отношении тех, кто находится в России – просто несопоставимы, их невозможно приравнивать друг к другу», – сказал телеведущий новостей «Первого канала» Андрей Ухарев.

«Мне также кажется некорректным ставить вопрос о том, что Вышинского задержали ради обмена. Год прошел, а воз и ныне там, в отношении Кирилла ничего не меняется, обвинений ему не добавили, жена вынуждена была уехать в Москву, он сидит за решеткой. Это тюремная пытка длинною в год в отношении человека, который просто профессионально выполнял свою работу, говоря правду о том, что происходит на Украине», – считает Ухарев.

«Мы – журналистское сообщество – должны показать свою сплоченность, потому что от надуманных обвинений в адрес журналистов никто от этого не застрахован», – добавил собеседник.

«Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы Кирилла освободили, и люди, которые просто делают свою журналистскую работу, могли спокойно ею заниматься, чувствовать себя свободно и говорить правду. Если всего этого нет – тогда общество, в котором происходят такие вещи, является тоталитарным, а не демократическим», – резюмировал Ухарев.

Другой участник акции – комментатор «Первого канала» Антон Верницкий – также отметил, что «Вышинский находится в тюрьме ни за что».

«Уже год человек сидит в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Он не политический комментатор, не публицист. Он руководитель информационного агентства, которым пользуются журналисты во всем мире. И отбывать срок только за то, что он руководил агентством с «РИА Новости Украина» – это очень странно», – сказал Верницкий газете ВЗГЛЯД.

По словам собеседника, ирония в том, что и об акции поддержки Кирилла Вышинского он узнал из сообщений информационных агентств.

«Накануне появилась информация о готовящейся акции журналистов. Я подумал, что надо прийти и выразить солидарность, потому что сама по себе история нехорошая. Просто по-человечески жалко Кирилла, он сидит ни за что. И грозит ему 15 лет, извините, как за тяжкое убийство», – добавил Верницкий.

Отметим, что сегодня возле посольства Украины в Москве проходит акция солидарности с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, который уже год находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.