Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10.00 мск. Зеленский принесет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

На церемонии будут присутствовать почетные гости. Приезд уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. НАТО будет представлено на уровне помощника генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалеса, передает РИА «Новости».

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович будет представлять Европейский союз, от Соединенных Штатов на церемонии будет присутствовать министр энергетики Рик Перри, а также спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, от Канады – глава минобороны страны Харджит Саджан.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Кроме того, на инаугурацию Зеленского ждут вице-премьеров Белоруссии, Румынии, Словакии, Болгарии и еще более 40 других высоких представителей.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будет ли Владимир Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, сказал, что это решение российского лидера. Представитель Кремля добавил, что Москва не получала из Киева никаких приглашений ни на каких уровнях на церемонию.

Также он отметил, что «во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей».

На официальную часть инаугурации избранного президента Украины приглашены все предшественники Зеленского на этом посту, включая Петра Порошенко.

Ранее в воскресенье сообщалось, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось.

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