Зеленский пешком отправился на инаугурацию в Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где пройдет его инаугурация.

Зеленский пешком отправился в Раду из Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников, передает ТАСС.

На инаугурацию на велосипеде также приехал мэр Киева Виталий Кличко. «По городу сегодня передвигаться сложно. На первую встречу утром и затем на инаугурацию поехал на велосипеде», – написал Кличко в Twitter.

На прошлой неделе Рада назначила на 20 мая инаугурацию новоизбранного президента. В ходе церемонии Зеленский принесет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти – знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

В то же время сообщалось, что инаугурация Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось.

На инаугурацию Зеленского приехали главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также присутствуют представители США и Канады, НАТО, ЕС.