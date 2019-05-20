Блогеры бурно отреагировали на инаугурацию Зеленского

Российские журналисты, политологи, блогеры и медиаэксперты активно комментируют вступление Владимира Зеленского в должность президента Украины, а также обсуждают и дискутируют по поводу инаугурационной речи нового главы украинского государства.

Так, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев похвалил нового президента Украины. «Молодец Зеленский. Распустил Раду. Теперь начнется…» – написал он в Twitter.

Комментируя готовность Зеленского пожертвовать должностью ради установления мира в Донбассе, Соловьев отметил: «А как Зеленский собирается установить мир? Я не услышал конкретики». Он напомнил также, что конфликт в Донбассе начался с подачи украинских властей. «Турчинов отдал приказ о начале АТО. Донбасс ни на кого не нападал», – подчеркнул Соловьев.

Также телеведущий обратил внимание на обещание Зеленского раздавать украинские паспорта. «Правда, критерии не уточнил. И позвал переезжать на Украину. Кто готов поехать?» – поинтересовался Соловьев.

Политолог Владимир Корнилов изложил краткое содержание первой речи Зеленского в должности президента Украины:

«1. Теперь и его сын президент. Кумовство, однако.

2. Вся ответственность теперь лежит на рядовых украинцах. Не на Зеленском же.

3. Украинцев уже 65 миллионов. Странно, что не миллиард.

4. Теперь все украинцы становятся исландцами в футболе».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Корнилов добавил, что Зеленский уже «предал» своего киногероя из сериала «Слуга народа» – учителя истории Василия Голобородько, который внезапно становится президентом Украины. «Тот отказывался признавать Луганск Украиной во время инаВгурации, пока это не соответствует действительности. А этот заявил, что Украина «от Ужгорода до Луганска», – добавил политолог.

Журналист Максим Кононенко также обратил внимание на решение Зеленского распустить парламент и одновременно с этим озвученное обещание лишить депутатов неприкосновенности. Он заметил интересную деталь: «Кто же будет принимать закон о депутатской неприкосновенности, если Раду он распустил?»

«Становится все интереснее и интереснее!» – написала телеведущая Ксения Собчак, комментируя решение Зеленского распустить Верховную раду.

Журналист ВГТРК Ольга Скабеева указала на «важное» и «отрадное»: «Во время инаугурационной речи Зеленского ни разу не прозвучало – Путин, Россия, агрессия».

«Зеленский распустил Раду. Выборы – в конце июля. Вопрос – будут ли организованы выборы на территории самопровозглашенных республик и открыты участки в России? Будем наблюдать», – написал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях. Кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады, а также призвал уволить ряд министров и руководителей ведомств.

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