Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях; кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады.

Также Зеленский призвал Раду уволить главу СБУ, генерального прокурора, министра обороны, передает РИА «Новости».

Новый президент Украины также призвал парламент принять новый избирательный кодекс с открытыми списками.

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Кроме того, Зеленский выступил за принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

В инаугурационной речи он заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев, и призвал нацию к единству.

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