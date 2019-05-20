Зеленский позвал живущих за границей украинцев вернуться на родину

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в рамках инаугурации заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству.

«Мы все украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных, все украинцы. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе – мы все украинцы и мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные», – сказал Зеленский, выступая в Раде, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в мире проживают 65 млн украинцев, и пообещал предоставить гражданство всем, кто готов строить новую Украину.

«Я обращаюсь, ко всем украинцам в мире – нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину я с радостью дам украинское гражданство», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, национальная идея Украины – объединившись, сделать невозможное.

«Вспомните Исландию на чемпионате Европы–2016. Когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик бились и защищали честь своей страны. И они сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе и израильтянами в защите родной земли. Японцами – в технологиях, швейцарцами в умении жить друг с другом, несмотря на любые разногласия. И наше первое задание – прекращение войны в Донбассе», – заявил Зеленский, передает UNN.

Кроме того, Зеленский заявил, что каждый украинец несет ответственность за европейский путь страны. «Европейская страна начинается с каждого. Да, мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-то там, Европа тут. И когда Европа будет тут (в голове), она будет тут, на Украине», – сказал Зеленский.

По его словам, с сегодняшнего дня каждый украинец несет ответственность за Украину. «Только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на конституцию, каждый из нас присягнул на верность Украине», – сказал Зеленский.

Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады в понедельник принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.