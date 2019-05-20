Зеленский во время инаугурации перешел на русский и поругался с Ляшко

Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский, говоря с трибуны Верховной рады о Крыме и Донбассе, периодически переходил на русский язык, из-за чего вступил в перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Так, говоря о возвращении Крыма и Донбасса под контроль Киева, Зеленский перешел на русский язык. «Мы потеряли людей, их сознание. Власть ничего не сделала, чтобы вернуть их сознание», – сказал новоизбранный президент по-русски, пишет «Обозреватель».

Ляшко возмутило, что Зеленский перешел с государственного языка на русский, и он сделал ему замечание. На это Зеленский ответил: «Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев».

«Украинец – это не графа в паспорте, это в сердце», – добавил президент, вновь перейдя на государственный язык.

Также Зеленский в своей речи в рамках инаугурации заявил, что «нет правильных или неправильных» украинцев и призвал нацию к единству. Он также предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях; кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады.

В понедельник Зеленский в ходе торжественного заседания Верховной рады принес присягу украинскому народу, после чего глава конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.