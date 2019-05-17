Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему.

Отставка Климкина произошла одновременно с оглашением заявления Комитета министров Совета Европы о том, что российской делегации вернут право голоса в Парламентской ассамблее. Климкин сам должен был принимать участие в этом заседании Комитета, но, когда решение по «российскому вопросу» стало очевидным (возвращение РФ в ПАСЕ лоббировал Берлин), передумал.

Другими словами, за спиной уходящего министра с треском обрушилась конструкция, которая была призвана «изолировать Россию» и которой он отдал столько сил. Если допустить некоторое обобщение, это наконец-то оформившийся крах всей внешней политики Петра Порошенко. Именно его линию Климкин проводил в рамках МИД, не проявляя личных амбиций и не обладая собственным политическим весом.

Но чего у Климкина не отнять, он идеально, в мельчайших деталях соответствовал той стране, которую представлял на международной арене.

Начнем с того, что на Украину Климкин переехал в 1991 году – в 23-летнем возрасте, а родился в Курске и окончил МФТИ (он же – легендарный Физтех). В украинских СМИ встречаются упоминания о том, что бывший (теперь уже) министр – «этнический украинец». Откуда эта информация, неизвестно, поскольку почти ничего не известно о родителях Климкина, но, по некоторым данным, они до сих пор проживают в Курске.

То есть Климкин – это русский или, как минимум, русскоязычный человек, который отрекся от всего русского в пользу хуторских сказов и провинциальных героев-неудачников типа Бандеры. Как и сама Украина.

При этом как Украина не соответствует образу «европейской державы», обложив себя кучей дискриминационных, идеологизированных и авторитарных запретов «а-ля УССР», так и Климкин по формальным критериям для внешнеполитическим работы не годился. У него нет дипломатического образования, его специальность – физика и прикладная математика, а первая должность в карьере – научный сотрудник Института электросварки им. Патона. В системе МИД он оказался абсолютно случайно, но к 2009 году, когда это ведомство возглавил Петр Порошенко, вполне в нем обжился.

Там они и познакомились. Вчерашний математик стал инструментом в руках олигарха – и это тоже в полной мере роднит его с современной Украиной.

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Но забудем о непрофильном образовании. Помимо отсутствия личных амбиций и общей услужливости, у Климкина было еще несколько свойств, делавших его идеальным кандидатом в министры.

Во-первых, он неоднократно возглавлял украинскую делегацию на переговорах с ЕС по Соглашению об ассоциации – того самого, отказ от подписания которого при Януковиче стал формальным предлогом для евромайдана.

Во-вторых, как уже сказано выше, Климкин – русский. С одной стороны, это делало малоубедительными тезисы о русофобии и радикальном национализме новой украинской власти для внешнего наблюдателя. С другой, не оставляло Климкину пространства для маневра. Ввиду своего происхождения он был вынужден регулярно доказывать, что больше украинец, чем сами украинцы, и критиковал «отравившее Украину российское влияние» с жаром неофита.

Именно Климкин аннулировал аккредитацию российских СМИ при МИД Украины. Именно Климкин лоббировал введение въездных виз для россиян. Именно он поднял тему выплаты Москвой «компенсаций за века оккупации». А на уровне риторики критиковал вообще все, что так или иначе объединяло Россию и Украину – от советского кино до кириллицы.

Но есть еще и «в-третьих»: у Климкина были хорошо налаженные связи в Германии, где в 1997–2000 годах он служил вторым и третьим секретарем посольства, а в 2012–2014 годах чрезвычайным и полномочным послом. В украинской прессе пишут, что в пользу назначения Климкина в МИД высказывалась Ангела Меркель, а исход дела предопределил тот факт, что он сумел организовать личную встречу канцлера с Порошенко еще до президентских выборов 2014 года.

Немецкая «крыша» для местных национал-патриотов – это ведь тоже весьма по-украински, говорим ли мы о сегодняшнем дне или об обеих мировых войнах.

На этом комичное соответствие фигуры Климкина украинской державе отнюдь не заканчивается. Например, линия раскола этой самой державы прошла в том числе и по семье министра. Тесть Климкина – генерал-майор Юрий Михайленко – проживает в Крыму, награжден российской медалью «За возвращение Крыма» и произносит примерно такие речи:

«Крым был, есть и будет российским. Не надо надеяться, что будет по-другому. Крым всегда исторически принадлежал России».

Наконец, самое смешное. Современная Украина – это нищее, бардачное, глубоко провинциальное по части своего влияния и внешнего вида государство. Кому еще представлять ее на международной арене, как не Климкину – человеку, прославившемуся, помимо прочего, неприемлемым для высокопоставленного дипломата внешним видом. Старомодные, мешковатые, измятые костюмы не по размеру стали его отличительной чертой, превращая в анекдотичного селянина, случайно оказавшегося на высоком приеме.

Теперь он уходит – предсказуемо, бесславно и предсказуемо бесславно. Согласно надеждам евромайдана, за пять климкинских лет Украина должна была превратиться в «европейскую аграрную супердержаву», а превратилась в самую бедную страну континента, отрицающую СССР, но перенявшую худшие его признаки.

Его уход не изменит ничего. Перспективы «аграрной супердержавы» продолжают оставаться плачевными, а вектор на противостояние Киева с Москвой в обозримом будущем вряд ли изменится. Просто представлять Украину на международной арене будет совсем другой человек, несколько хуже соответствующий этой роли. Просто в силу того, что соответствовать этой роли лучше, чем Климкин, кажется невозможным.

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