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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 23:07  |  vz.ru
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Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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            Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

            Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможным   17 мая 2019, 22:43
            Фото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
            Текст: Дмитрий Бавырин

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            Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему.

            Отставка Климкина произошла одновременно с оглашением заявления Комитета министров Совета Европы о том, что российской делегации вернут право голоса в Парламентской ассамблее. Климкин сам должен был принимать участие в этом заседании Комитета, но, когда решение по «российскому вопросу» стало очевидным (возвращение РФ в ПАСЕ лоббировал Берлин), передумал.

            Другими словами, за спиной уходящего министра с треском обрушилась конструкция, которая была призвана «изолировать Россию» и которой он отдал столько сил. Если допустить некоторое обобщение, это наконец-то оформившийся крах всей внешней политики Петра Порошенко. Именно его линию Климкин проводил в рамках МИД, не проявляя личных амбиций и не обладая собственным политическим весом.

            Но чего у Климкина не отнять, он идеально, в мельчайших деталях соответствовал той стране, которую представлял на международной арене.

            Начнем с того, что на Украину Климкин переехал в 1991 году – в 23-летнем возрасте, а родился в Курске и окончил МФТИ (он же – легендарный Физтех). В украинских СМИ встречаются упоминания о том, что бывший (теперь уже) министр – «этнический украинец». Откуда эта информация, неизвестно, поскольку почти ничего не известно о родителях Климкина, но, по некоторым данным, они до сих пор проживают в Курске.

            То есть Климкин – это русский или, как минимум, русскоязычный человек, который отрекся от всего русского в пользу хуторских сказов и провинциальных героев-неудачников типа Бандеры. Как и сама Украина.

            При этом как Украина не соответствует образу «европейской державы», обложив себя кучей дискриминационных, идеологизированных и авторитарных запретов «а-ля УССР», так и Климкин по формальным критериям для внешнеполитическим работы не годился. У него нет дипломатического образования, его специальность – физика и прикладная математика, а первая должность в карьере – научный сотрудник Института электросварки им. Патона. В системе МИД он оказался абсолютно случайно, но к 2009 году, когда это ведомство возглавил Петр Порошенко, вполне в нем обжился.

            Там они и познакомились. Вчерашний математик стал инструментом в руках олигарха – и это тоже в полной мере роднит его с современной Украиной.

            Но забудем о непрофильном образовании. Помимо отсутствия личных амбиций и общей услужливости, у Климкина было еще несколько свойств, делавших его идеальным кандидатом в министры.

            Во-первых, он неоднократно возглавлял украинскую делегацию на переговорах с ЕС по Соглашению об ассоциации – того самого, отказ от подписания которого при Януковиче стал формальным предлогом для евромайдана.

            Во-вторых, как уже сказано выше, Климкин – русский. С одной стороны, это делало малоубедительными тезисы о русофобии и радикальном национализме новой украинской власти для внешнего наблюдателя. С другой, не оставляло Климкину пространства для маневра. Ввиду своего происхождения он был вынужден регулярно доказывать, что больше украинец, чем сами украинцы, и критиковал «отравившее Украину российское влияние» с жаром неофита.

            Именно Климкин аннулировал аккредитацию российских СМИ при МИД Украины. Именно Климкин лоббировал введение въездных виз для россиян. Именно он поднял тему выплаты Москвой «компенсаций за века оккупации». А на уровне риторики критиковал вообще все, что так или иначе объединяло Россию и Украину – от советского кино до кириллицы.

            Но есть еще и «в-третьих»: у Климкина были хорошо налаженные связи в Германии, где в 1997–2000 годах он служил вторым и третьим секретарем посольства, а в 2012–2014 годах чрезвычайным и полномочным послом. В украинской прессе пишут, что в пользу назначения Климкина в МИД высказывалась Ангела Меркель, а исход дела предопределил тот факт, что он сумел организовать личную встречу канцлера с Порошенко еще до президентских выборов 2014 года.

            Немецкая «крыша» для местных национал-патриотов – это ведь тоже весьма по-украински, говорим ли мы о сегодняшнем дне или об обеих мировых войнах.

            На этом комичное соответствие фигуры Климкина украинской державе отнюдь не заканчивается. Например, линия раскола этой самой державы прошла в том числе и по семье министра. Тесть Климкина – генерал-майор Юрий Михайленко – проживает в Крыму, награжден российской медалью «За возвращение Крыма» и произносит примерно такие речи:

            «Крым был, есть и будет российским. Не надо надеяться, что будет по-другому. Крым всегда исторически принадлежал России».

            Наконец, самое смешное. Современная Украина – это нищее, бардачное, глубоко провинциальное по части своего влияния и внешнего вида государство. Кому еще представлять ее на международной арене, как не Климкину – человеку, прославившемуся, помимо прочего, неприемлемым для высокопоставленного дипломата внешним видом. Старомодные, мешковатые, измятые костюмы не по размеру стали его отличительной чертой, превращая в анекдотичного селянина, случайно оказавшегося на высоком приеме.

            Теперь он уходит – предсказуемо, бесславно и предсказуемо бесславно. Согласно надеждам евромайдана, за пять климкинских лет Украина должна была превратиться в «европейскую аграрную супердержаву», а превратилась в самую бедную страну континента, отрицающую СССР, но перенявшую худшие его признаки.

            Его уход не изменит ничего. Перспективы «аграрной супердержавы» продолжают оставаться плачевными, а вектор на противостояние Киева с Москвой в обозримом будущем вряд ли изменится. Просто представлять Украину на международной арене будет совсем другой человек, несколько хуже соответствующий этой роли. Просто в силу того, что соответствовать этой роли лучше, чем Климкин, кажется невозможным.

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