Климкин назвал деградацией поддержку Сталина в России

Глава МИД Украины Павел Климкин в статье для издания «Историческая правда» резко раскритиковал результаты опроса среди россиян об отношении к роли Иосифа Сталина в истории страны.

Климкин пишет в статье, что ошеломлен результатами опроса, и называет новые показатели «страшными», так как они якобы отрицательно характеризуют нынешнее российское общество.

Он отмечает, что результаты опроса свидетельствуют об укреплении в России «культа Сталина», который якобы нужен российскому правительству для подчинения граждан.

Украинский министр заявляет также, что весь мир не должен игнорировать данный факт, и считает, что российское общество становится «зазомбированным и дегуманизированным», а Сталина называет «тираном» и «убийцей».

«Здоровое общество, нормальные люди просто по определению не способны любить, славить, уважать тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов их же соотечественников», – утверждает Климкин.

Он добавляет, что с россиянами произошла «злокачественная цивилизационная мутация», из-за чего они деградировали и перестало «различать добро и зло».

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Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру Иосифу Сталину, побил исторический рекорд за все годы исследований.

Журналист Владимир Соловьев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире». Кроме того, «остается в памяти эпоха расцвета СССР».

При этом правнука Сталина Якова Джугашвили «покоробили» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.

Отметим, что в российском прокате недавно вышедшего фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Никита Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин.