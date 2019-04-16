Уровень одобрения Сталина побил исторический рекорд

Процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру Иосифу Сталину, побил исторический рекорд за все годы исследований.

Специалисты «Левада-центра» в марте провели опрос среди граждан России на тему одобрения деятельности вождя, передает РБК.

Согласно исследованию, уровень одобрительного отношения к Сталину достиг рекордного показателя – 70%. Россияне считают, что Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в жизни страны.

На ваш взгляд В 65-ю годовщину смерти Сталина как вы оцениваете его роль в истории России? Положительно

Отрицательно

Неоднозначно

Не могу определиться



Отмечается, что 51% респондентов относятся к руководителю СССР с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12% выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю.

С 2015 года заметно снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину. Об отрицательной роли фигуры лидера СССР заявили всего 19% опрошенных.

Социологи также подчеркивают, что уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим главам государства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил в один ряд ИГ*, Гитлера и Сталина, назвав их врагами свободы.

Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, от чего умер Сталин.