От чего умер Сталин?

Казалось бы, вопрос «От чего умер товарищ Сталин?» спустя 66 лет со дня смерти самого могущественного руководителя советского государства уже не должен волновать широкую публику.

Вот, скажем, в Британии вопрос о причинах смерти Черчилля, равно как и в США вопрос о причинах смерти Рузвельта вообще отсутствуют не только в повестке дня местных СМИ, но и на бытовом уровне.

Чего нельзя сказать о России и постсоветском пространстве в целом, где тема смерти генералиссимуса по сей день обсуждается в самых разных слоях общества и остается неиссякаемым источником для вдохновения авторов статей, программ и даже целых кинофильмов. Напомним вкратце официальную и целый ряд неофициальных версий.

Официальная трактовка

В последние годы жизни вождь стал заметно слабеть, появилась неуверенность в движениях, одышка. А в ситуации, когда это происходит с человеком денно и нощно находящемся под наблюдением медицинских светил, всему окружению становилось ясно – вождь уходит.

Вечером 1 марта 1953 года один из охранников, не получая сигнала из столовой, где вождь обычно принимал пищу, на свой страх и риск открыл двери – Сталин лежал на полу в луже мочи. Он беспомощно вращал глазами, мычал и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. (Так, по крайней мере, описывал эту сцену «АиФ», ссылаясь при этом на материалы ФСО).

Сталина перенесли в кабинет и положили на диван. Вскоре на дачу прибыли Маленков и Берия. Осмотрев начальника, Берия вдруг попросил не вызывать врачей, – «Иосифу Виссарионовичу не плохо, он просто устал и уснул, не тревожьте его». Время было потеряно. Врачи появились на даче лишь спустя сутки – 2 марта, собрали консилиум и диагностировали инсульт, следствием чего стал паралич правой стороны тела.

Началось самое современное по тем временам лечение – уколы, растирания, пуск крови с помощью пиявок, но ничего не помогало. Когда 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер, медики составили заключение – смерть в результате кровоизлияния в мозг.

Кривотолки

Неофициальные версии смерти Сталина популярны в блогосфере по сей день. Первая нашумевшая книга об этом вышла еще в 1976 году, – разумеется, на Западе. С тех пор книги на эту тему выходят регулярно. Одни историки считают, что вождя отравили, другие – что не травили, но когда вождя хватил удар, его по сути добили неоказанием помощи.

Сторонники теории заговора опираются не на факты, а на слова о словах. Вроде кто-то слышал, что в убийстве устно признавался Хрущев и так далее. Другие, – что в центре заговора был не Хрущев, а Берия. Третьи отрицают вину лиц славянского или кавказского происхождения из окружения Сталина и прямо называют убийцей Лазаря Кагановича (мол, знаем лица какой национальности могли такое организовать). В качестве киллера по одной из версий называется медсестра Моисеева, которая сделала 5 марта Сталину укол, после которого тот сразу и скончался.

Впрочем, с этой версией не стыкуется история о том, что Сталин умер якобы еще 28 февраля, выпив минералки, в которую кремлевские врачи подмешали «паучий яд». После этого версии раздваиваются. То ли до 5 марта Сталин лежал уже мертвый, но охрана и соратники боялись зайти в спальню без приглашения. Либо соратники уже все знали, но решили тянуть время, чтобы успеть поделить между собой власть, а заодно и постепенно подготовить советский народ к такой новости. Народ и впрямь успел подготовиться – уже за три дня стали сообщать, что Сталину стало плохо – началось дыхание Чейна-Стокса, что у вождя плохой анализ мочи. Десятки миллионов людей, привыкшие думать, что Сталин – это живой бог, от таких медицинских сводок были в шоке.

Интерес общества

Почему же причины смерти до сих пор будоражат умы? Пожалуй, ответ на этот вопрос кроется в том, что Сталин остается самым неоднозначным лидером в истории государства.

Один его боготворят, другие его демонизируют. Одни утверждают, что победа в Великой Отечественной и успехи в экономике могут затмить любые промахи вождя. Оппоненты утверждают, что никакие военные и экономические успехи не могут оправдать человека, который стоял во главе репрессивной машины.

Кстати, полярность мнений и пропасть между ними столь же велика, как и полярность мнений вокруг фигуры другого правителя России – императора Николя II, обстоятельства смерти которого до сих пор вызывают горячие споры как в научных кругах, так и на бытовом уровне.

Продолжатся ли споры о смерти Сталина спустя еще 66 лет и, так сказать, ветер развеет мусор с его могилы? Об этом, скорее всего, смогут узнать лишь наши потомки. Кто его знает, может, прах самого Сталина когда-нибудь вернётся от Кремлевской стены в мавзолей? Достоянием гласности во вторник стал приказ Министерства культуры, из которого выяснилось, что сооружение на Красной площади до сих пор называется «Мавзолеем Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича».