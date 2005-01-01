От чего умер Сталин?

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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            От чего умер Сталин?

            Насколько достоверны теории заговора об убийстве вождя?

            		   5 марта 2019, 18:40
            Текст: Алексей Нечаев

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            Казалось бы, вопрос «От чего умер товарищ Сталин?» спустя 66 лет со дня смерти самого могущественного руководителя советского государства уже не должен волновать широкую публику.

            Вот, скажем, в Британии вопрос о причинах смерти Черчилля, равно как и в США вопрос о причинах смерти Рузвельта вообще отсутствуют не только в повестке дня местных СМИ, но и на бытовом уровне.

            Чего нельзя сказать о России и постсоветском пространстве в целом, где тема смерти генералиссимуса по сей день обсуждается в самых разных слоях общества и остается неиссякаемым источником для вдохновения авторов статей, программ и даже целых кинофильмов. Напомним вкратце официальную и целый ряд неофициальных версий.

            Официальная трактовка

            В последние годы жизни вождь стал заметно слабеть, появилась неуверенность в движениях, одышка. А в ситуации, когда это происходит с человеком денно и нощно находящемся под наблюдением медицинских светил, всему окружению становилось ясно – вождь уходит.

            Вечером 1 марта 1953 года один из охранников, не получая сигнала из столовой, где вождь обычно принимал пищу, на свой страх и риск открыл двери – Сталин лежал на полу в луже мочи. Он беспомощно вращал глазами, мычал и не мог двинуть ни рукой, ни ногой. (Так, по крайней мере, описывал эту сцену «АиФ», ссылаясь при этом на материалы ФСО).

            Сталина перенесли в кабинет и положили на диван. Вскоре на дачу прибыли Маленков и Берия. Осмотрев начальника, Берия вдруг попросил не вызывать врачей, – «Иосифу Виссарионовичу не плохо, он просто устал и уснул, не тревожьте его». Время было потеряно. Врачи появились на даче лишь спустя сутки – 2 марта, собрали консилиум и диагностировали инсульт, следствием чего стал паралич правой стороны тела.

            Началось самое современное по тем временам лечение – уколы, растирания, пуск крови с помощью пиявок, но ничего не помогало. Когда 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер, медики составили заключение – смерть в результате кровоизлияния в мозг.

            Кривотолки

            Неофициальные версии смерти Сталина популярны в блогосфере по сей день. Первая нашумевшая книга об этом вышла еще в 1976 году, – разумеется, на Западе. С тех пор книги на эту тему выходят регулярно. Одни историки считают, что вождя отравили, другие – что не травили, но когда вождя хватил удар, его по сути добили неоказанием помощи.

            Сторонники теории заговора опираются не на факты, а на слова о словах. Вроде кто-то слышал, что в убийстве устно признавался Хрущев и так далее. Другие, – что в центре заговора был не Хрущев, а Берия. Третьи отрицают вину лиц славянского или кавказского происхождения из окружения Сталина и прямо называют убийцей Лазаря Кагановича (мол, знаем лица какой национальности могли такое организовать). В качестве киллера по одной из версий называется медсестра Моисеева, которая сделала 5 марта Сталину укол, после которого тот сразу и скончался.

            Впрочем, с этой версией не стыкуется история о том, что Сталин умер якобы еще 28 февраля, выпив минералки, в которую кремлевские врачи подмешали «паучий яд». После этого версии раздваиваются. То ли до 5 марта Сталин лежал уже мертвый, но охрана и соратники боялись зайти в спальню без приглашения. Либо соратники уже все знали, но решили тянуть время, чтобы успеть поделить между собой власть, а заодно и постепенно подготовить советский народ к такой новости. Народ и впрямь успел подготовиться – уже за три дня стали сообщать, что Сталину стало плохо – началось дыхание Чейна-Стокса, что у вождя плохой анализ мочи. Десятки миллионов людей, привыкшие думать, что Сталин – это живой бог, от таких медицинских сводок были в шоке.

            Интерес общества

            Почему же причины смерти до сих пор будоражат умы? Пожалуй, ответ на этот вопрос кроется в том, что Сталин остается самым неоднозначным лидером в истории государства.

            Один его боготворят, другие его демонизируют. Одни утверждают, что победа в Великой Отечественной и успехи в экономике могут затмить любые промахи вождя. Оппоненты утверждают, что никакие военные и экономические успехи не могут оправдать человека, который стоял во главе репрессивной машины.

            Кстати, полярность мнений и пропасть между ними столь же велика, как и полярность мнений вокруг фигуры другого правителя России – императора Николя II, обстоятельства смерти которого до сих пор вызывают горячие споры как в научных кругах, так и на бытовом уровне.

            Продолжатся ли споры о смерти Сталина спустя еще 66 лет и, так сказать, ветер развеет мусор с его могилы? Об этом, скорее всего, смогут узнать лишь наши потомки. Кто его знает, может, прах самого Сталина когда-нибудь вернётся от Кремлевской стены в мавзолей? Достоянием гласности во вторник стал приказ Министерства культуры, из которого выяснилось, что сооружение на Красной площади до сих пор называется «Мавзолеем Ленина Владимира Ильича и Сталина Иосифа Виссарионовича».


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