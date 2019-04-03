Генсек НАТО поставил в один ряд ИГ, Гитлера и Сталина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Конгрессе США поставил в один ряд террористическую организацию «Исламское государство*», Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав их врагами свободы.

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ* нельзя было бы победить диалогом», – заявил Столтенберг в Конгрессе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что «будущие враги свободы снова могут выбрать насилие».

«Одного нашего желания мира недостаточно. Мы должны действовать и инвестировать. Союзники должны больше расходовать на оборону», – добавил он под аплодисменты зала.

Напомним, визит Йенса Столтенберга в США приурочен к 70-летию НАТО.

Ранее генсек НАТО вспоминал о Сталине во время визита в Грузию, тогда он сказал, что в свое время Сталин не желал вступления в НАТО Норвегии, но это произошло, так произойдет и вступление Грузии сейчас.