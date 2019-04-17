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17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин

Уважение к Сталину и уважение к Хрущеву не противоречат друг другуФото: РИА Новости
Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны. Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас её недооценивают, а зря. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости

Израиль мечтает получить назад тело Эли Коэна - и в этом ему может помочь РоссияФото: Архив IDF
Появляются сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь идет о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. О ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
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Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
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Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
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    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

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            Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин

            Уважение к Сталину и уважение к Хрущеву не противоречат друг другу   17 апреля 2019, 08:26
            Фото: РИА Новости
            Текст: Станислав Борзяков

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            Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны. Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас её недооценивают, а зря.

            Согласно исследованию «Левада-центра», 70% россиян считают, что Иосиф Сталин сыграл «скорее положительную» или «целиком положительную» роль в истории страны. Противоположного мнения придерживаются только 19% опрошенных.

            Примечательно и то, что юбилей сменщика Сталина, развенчавшего (как мы теперь видим, малоуспешно) культ его личности, прошел в стране незамеченным: накануне публикации результатов соцопроса исполнилось 125 лет со дня рождения Никиты Хрущева. В СМИ об этом мало кто вспомнил.

            Из этого отнюдь не следует, что 70% россиян являются идейными сталинистами. Количество тех, кто обожает вождя пламенно и безоговорочно, по-прежнему незначительно и относительно стабильно. Но люди с достаточно разными политическими взглядами, оценивая Сталина «по балансу» его деяний, выводят положительное сальдо, потому что Победа – это раз, индустриализация – это два, отсутствие неприкосновенных для власть предержащих – три.

            При этом Сталин, которого мало кто из ныне живущих застал лично, предельно мифологизирован – как в «хорошую», так и в «плохую» сторону. В итоге каждый может вообразить себе собственного «вождя», выделив в нем только те качества и деяния, которым отдает приоритет. Для одних это репрессии, для других взятие Берлина, а для третьих строгий спрос с чиновников – «при Сталине порядок был».  

            На ваш взгляд

             
            В 65-ю годовщину смерти Сталина как вы оцениваете его роль в истории России?




            Обсуждение: 434 комментария
            Это что касается субъективного восприятия. Но и с объективной точки зрения оспаривать значительность масштаба этой исторической фигуры мало кто возьмется (даже если «злодей», то – «великий злодей»). Отсюда и уважение к Сталину, о котором заявляют опрошенные.

            Примерно то же самое произошло в нашем историческом сознании с Петром Великим – его уважают лично, с ним связывают великую эпоху, ему приписывают значимые для страны победы, хотя для современников Петра его правление оказалось предельно тяжелым и страшным временем – легенды о «царе-антихристе» просто так не появляются.

            Всё это прекрасно вписывается в то отношение к российской истории, которое пытается проводить современное российское государство, врачуя раскол на «белых» и «красных». Его можно назвать принципом преемственности побед: наша история непрерывна, и место в ней найдется всем – Ивану Грозному, Петру Великому, Иосифу Сталину. Главное – это выделить заслуги в каждом из случаев. Казань, Петербург, Сталинград – такие, например.

            Однако Хрущева в этом ряду почему-то нет, что несправедливо. Вопрос ведь не в том, «лучше» он или «хуже», чем Сталин. А в том, что его время также было эпохой свершений, составивших честь и славу нашей страны.

            Было и другое: офицеры не могут простить Хрущеву значительного сокращения армии, ученые – «лысенковщины», народ в целом – фактического дефолта и резкого роста цен на мясо, а расстрел в Новочеркасске прощению не подлежит в принципе. Разговоры о гиперактивности и малообразованности Хрущева, следствием чего стало множество управленческих ошибок, абсолютно справедливы.

            Но справедливы и разговоры о просчетах и преступлениях сталинского режима, которые не отменяют его же побед. В случае Хрущева почему-то отменяют. Придется о них напомнить.

            Вывод на орбиту первого спутника и полет Юрия Гагарина. Да, советская космическая программа была запущена еще при Сталине, но именно при Хрущеве достигла столь блистательных высот. Одна из причин этого – в «соревновательном» отношении Хрущева ко всем отраслям народного хозяйства. Если бы не его принцип «успеть раньше американцев», в этих достижениях человечества мы были бы в лучшем случае вторыми.   

            Параллельно был окончательно решен вопрос собственной безопасности советского государства. До появления эффективных средств доставки ядерного оружия вопрос превентивного удара по СССР рассматривался в США на полном серьезе. Только появление ракет повысило цену войны с нами до неприемлемой.

            Геологоразведка. Принципиальные противники Хрущева любят утверждать, что он посадил страну на «нефтяную иглу» - начал продавать на Запад «черное золото» вместо продуктов нефтепереработки. Но даже они не отрицают того, что огромные залежи углеводородов в Сибири и на Севере, до сих пор кормящие нашу страну, были открыты, разведаны и «распечатаны» именно при Хрущеве

            Массовое строительство. «Хрущевки» славятся отнюдь не красотой и удобством. Но в рамках хрущевской спецпрограммы городской жилой фонд в ССССР был увеличен на 80%. Ничего подобного в российской истории не было еще никогда и вряд ли случится вновь. Миллионы советских семей, проживавших в бараках и коммуналках, получили отдельные квартиры.

            Развитие легкой промышленности. Время сталинских «пятилеток» – это время тяжелой промышленности и механизации, но сугубо бытовые потребности населениях удовлетворялись по остаточному принципу: сперва трактор, потом тоже трактор, а потом чуть-чуть автомобилей – по спецзаказу. При хрущевской «семилетке» дисбаланс был устранен, акцент был сделан на обеспечении быта советского человека менее масштабными, чем выплавка чугуна, радостями – от одежды и обуви до телевизоров и холодильников.

            «Химизация народного хозяйства». За этим лозунгом кроется серьезное отставание химической промышленности СССР, ликвидированное именно при Хрущеве. Прицельное строительство перерабатывающих заводов обеспечило легпром пластмассой, сельское хозяйство – удобрениями, а потребителей – трикотажем.

            Реабилитацию репрессированных (вплоть до целых народов), начавшуюся еще при Маленкове и Берии, Хрущев довел до логического конца и освободил из лагерей 700 тыс. человек, которые вдруг оказались не «врагами народа» и «опасными элементами», а обычными советскими людьми. Многие считают это главным достижением первого секретаря КПСС, и на уровне сотен тысяч обычных семей с этим невозможно спорить.

            Наконец, случилась «оттепель», ставшая временем расцвета для советской культуры – музыки, литературы, кинематографа. Историк Рой Медведев формулирует это достижение так:

            «Хрущев изгнал из общества страх. Тем, кто не жил при Сталине, не понять, что это значит - бояться последствий буквально каждого своего шага. Бояться того, что сделал, того, чего не сделал, бояться поделиться мыслями даже с женой и ближайшими друзьями... При Хрущеве этот всеобщий страх исчез буквально в течение года. Именно это обстоятельство сделало возможным все последующие рывки и достижения советского общества - в науке, культуре, экономике. Так что, несмотря на провал многих из своих начинаний, пользы стране он принес больше, чем вреда».

            В список можно добавить и крупносерийный выпуск пассажирских самолетов, и переход с паровозов на электровозы, и снятие запрета на аборты, фактически спасшее жизнь многим советским женщинам.

            Все это не способно отменить ни бездарно проведенное «освоение целины», ни передачу Крыма Украине, ни тот самый «волюнтаризм», вошедший в учебники и мемы.

            Но если мы гордимся достижениями эпохи Сталина, странно отрекаться от достижений эпохи Хрущева, также составивших славную историю нашей страны. А где признание достижений, там и уважение к лидеру государства. Неоднозначному лидеру, как неоднозначны его предшественники и продолжатели. Но именно тому, при котором уровень жизни населения существенно вырос, и многие получили право на жизнь как таковую – весьма иллюзорное еще в период правления Сталина.


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