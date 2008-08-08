Военные относились к Хрущеву с презрением

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7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Почему «Петров и Боширов» не похожи на настоящих разведчиков

Британия пытается выставить российских разведчиков полными идиотамиФото: Metroplitan Police/Global Look Press
Нужно признать, что в плане расследования «дела Скрипалей» британцы сделали немало. Сделанного ими достаточно, чтобы показать запуганному «русской угрозой» обществу «убедительную картину преступления». Но она будет убедительной только для европейских обывателей, но не для тех, кто разбирается в особенностях работы разведки. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Вселенского патриарха обвинили в ереси

Константинопольский патриарх Варфоломей претендует на исключительные права на решение всех проблем православного мираФото: Lefteris Pitarakis/AP/ТАСС
«Православный мир поставлен на грань грандиозного раскола». «Варфоломей фактически наделил себя всеми правами папы римского, то есть явно провозгласил ересь». Такими словами религиоведы комментируют слова Константинопольского патриарха о своем главенстве над прочими православными церквями. Заявление Варфоломея имеет прямое отношение к попытке Киева узаконить церковных раскольников на Украине. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...

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          Борис Ковалев

          Военные относились к Хрущеву с презрением

          Борис Ковалев
          профессор Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук
          		 7 сентября 2018, 10:04

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          Ровно 75 лет назад Никита Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС. Будучи отнюдь не самым ярким лицом в окружении Сталина, он стал руководителем огромной страны, низвергнув своих заклятых товарищей из ЦК, а впоследствии и самого Сталина – как образ непогрешимого «вождя народов».

          Однажды мой приятель раскопал стенографические отчеты XXII съезда КПСС и с придыханием сообщил мне потрясающую вещь: «При Хрущеве на партийных съездах было очень интересно! Там разговаривали с покойниками! И не простыми покойниками, а с самим Лениным!»

          Из отчетов следовало, что вынос Сталина из Мавзолея был инициирован самим вождем мирового пролетариата. Посредником между Никитой Сергеевичем и Владимиром Ильичом при этом вступила старая большевичка Дора Абрамовна Лазуркина, член партии с 1902 года. Вот что она заявила с партийной трибуны:

          «Я считаю, что нашему прекрасному Владимиру Ильичу, самому человечному человеку, нельзя быть рядом с тем, кто хотя и имел заслуги в прошлом, но рядом с Лениным быть не может».

          Хрущев подхватил – правильно! (Бурные и продолжительные аплодисменты.)

          Фото: Савостьянов Владимир/ТАСС

          Лазуркина продолжила: «Товарищи! Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». (Бурные и продолжительные аплодисменты.)

          Как говорится, комментарии излишни.

          Я родился несколько позже тех событий – когда в моду уже вошли слова «субъективизм» и «волюнтаризм», а сатирики-куплетисты из «Голубого огонька» крыли правду-матку с экранов телевизоров:

          «Мы недаром изменили / взгляд на разные дела, / вот культуру зря делили / для столицы, для села...».

          После снятия «Никиты Чудотворца» со всех должностей это было вполне в духе нового времени.

          Так что Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок с заседания ассамблеи ООН. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. После его гордого, обращенного к Западу заявления: «Мы ракеты как колбасы делаем» – отца из солнечной Одессы, из знаменитого артиллерийского училища, отправили переучиваться «со стволов на ракеты» практически в чисто поле, в далекую Сибирь, в Томск.

          Советский Союз тем временем продолжал процесс укрепления дружбы стран, вставших на путь построения социализма. Иногда это проходило за счет собственных граждан. Одна моя близкая родственница поступила в Ленинградский педиатрический медицинский институт, где отучилась два месяца. После этого приехала большая группа студентов из братского Китая, и всех иногородних, занимавших места в общежитии, отправили на улицу.

          Увы, эта жертва оказалась напрасной, и вскоре символ вечной дружбы между двумя великими народами – песня «Москва–Пекин» – перестала звучать из радиоприемников.

          В 1970-е годы о Хрущеве практически не вспоминали. Гораздо больше был популярен его предшественник – Иосиф Сталин. Мой отец тогда служил в Грузии, и машины с фотографией генералиссимуса на лобовом стекле попадались мне регулярно.

          Более того, в реалиях жизни советских военных гарнизонов к Хрущеву относились с легким презрением. Зачастую произносилась фраза: «При Сталине был культ. Но была и личность!»

          Помню, как в нашем гарнизонном клубе показывали комедию 1955 года «За витриной универмага». Один из главных героев – бывший майор Советской армии, устроившийся на работу продавцом. Это сильно возмутило зрителей – старых офицеров, не поскупившихся на реплики в адрес «проклятого кукурузника, развалившего армию». Я услышал рассказы о том, как ветеранов Великой Отечественной войны, героев, выбрасывали из рядов Вооруженных сил, не дав им дослужить буквально несколько месяцев, без пенсии и наличия мирной профессии.

          Действительно, реформа, в ходе которой армия сократилась более чем на 1 млн человек, была проведена в 1960 году по инициативе Хрущева. Сразу после смерти Сталина аналогичные сокращения проводились министром обороны Георгием Жуковым, но в адрес «маршала Победы» я никаких критических выпадов тогда не услышал.

          Во времена перестройки Хрущев перестал быть фигурой умолчания. Его провозглашали борцом с культом личности, инициатором «оттепели», освободителем Александра Солженицына и миллионов незаконно репрессированных. Его времени посвящались книги с говорящими названиями «Те десять лет».

          Именно тогда попалась мне в руки книга «Лицом к лицу с Америкой» – о визите Хрущева и его команды в США в 1959 году. Ее авторы получили за нее Ленинскую премию. Столь престижная награда досталась за весьма смелый стиль изложения:

          «Американские газетные комментаторы в последние годы, как мухи на дерьмо, бросались на особенно излюбленную тему – недостатки в советском сельском хозяйстве». И таких пассажей там встречалось немало.

          Но самое главное – лидер Советского государства был в ней не застылой фигурой с величием на лице, а вполне живим человеком. В чем-то даже вполне симпатичным.

          История не любит сослагательного наклонения. Факты же заключаются в том, что все политические противники Хрущева из 1950-х годов ушли из жизни вполне естественным способом, зачастую – в глубокой старости. Ровно то же бывшие соратники позволили сделать самому Хрущеву после 1964 года. Возможно, эта «гуманизация в верхах» и определяет главный вклад Никиты Хрущева в историю нашей страны.


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