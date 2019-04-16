В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.

На сайте «Кинопоиск» сообщается, что замена происходит во время эпизода, где Хеллбой встречается с Бабой-Ягой. В ходе разговора упоминается глаз, которого борец с нежитью лишил могущественную ведьму во время попытки воскресить советского вождя.

В российской версии вместо Сталина упоминается Гитлер. При этом невозможно услышать оригинальную речь, где произносится имя советского вождя, так как этот кусок заглушили. Зрители также отметили, что из фильма вырезали нецензурное слово на русском.

Изменения коснулись не только русской озвучки, но и субтитров, где вместо Сталина также появляется имя вождя Третьего рейха.

Близкий к рынку кинопроката источник отметил, что в России использование нацистской символики и упоминание Гитлера запрещены, кинопрокатчики беспокоятся, что из-за этого могут возникнуть проблемы, пишет TJournal.

Прокатная компания Megogo Distribution, которая выпустила фильм в кинотеатры России, изменения в фильме комментировать отказалась.

Премьера экранизации комикса о Хеллбое состоялась в России на прошлой неделе. Главные роли исполнили Дэвид Харбор и Мила Йовович.

Ранее уровень одобрения действий Сталина побил исторический рекорд.

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