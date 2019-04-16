Правнук Сталина оскорбительно высказался о поклонниках вождя

Правнука Иосифа Сталина Якова Джугашвили «покоробило» оправдание россиянами сталинских репрессий и уровень одобрения деятельности вождя.

По заявлению Джугашвили, из такой формулировки следует, что около половины опрошенных россиян «считают преступления вполне нормальным явлением», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Вот антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путем совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости», – сказал правнук Сталина.

Ранее стало известно, что процент россиян, которые с одобрением относятся к советскому лидеру, побил исторический рекорд за все годы исследований. По данным исследования, 70% граждан России считают, что Сталин сыграл «целиком положительную» или «Скорее положительную» роль в жизни государства.

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД рекордный уровень одобрения советского вождя среди россиян.