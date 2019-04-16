Соловьев прокомментировал рекордный уровень одобрения Сталина

«Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя результаты опроса «Левада-центра». Из них следует, что уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд, взяв отметку в 70%.

«Чем дальше проходит время – тем ярче прорисовываются контуры эпохи. И память же избирательна. Люди всегда запоминают великие достижения и оставляют в стороне или на суд истории преступления сталинской эпохи. Но Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР. Так устроена память человека», – пояснил Владимир Соловьев.

Уровень одобрительного отношения к Сталину достиг рекордного показателя – 70%, свидетельствует мартовский опрос «Левада-центра». Отмечается, что 51% респондентов относятся к вождю с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12% выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. С 2015 года фиксируется снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину. Об отрицательной роли этого советского руководителя заявили всего 19% опрошенных.

По мнению Соловьева, в России всегда было страстное желание сильной руки, и оно вполне очевидно. Также здесь нужно учитывать то, что в течение долгого времени длилась попытка забвения и отстранения из истории страны и из истории Победы, считает собеседник.

«Но нельзя сказать, что в обществе есть запрос на Сталина, так как общество в широком смысле не имеет представления о том, каким был Сталин. В обществе есть запрос на порядок и величие страны. В обществе есть запрос на четко сформулированную идеологию», – отмечает телеведущий.

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«Когда мы говорим «Сталин» – у разных людей это вызывает разные ассоциации и представления. Кто-то представляет ГУЛАГ, Солженицына, страшные бараки и жертвы. А кто-то, когда слышит имя Сталина – представляет себе великую эпоху социализма. И те, и другие видят лишь какую-то из сторон Сталина», – продолжил журналист.

«Потому здесь идет речь о некоем образе страны, которую любили и уважали, где дети были счастливы, где мужья и жены никогда не расходились. Насколько это далеко от действительности – умом понимают все, но сердцу не прикажешь», – резюмировал Соловьев.