Соловьев прокомментировал рекордный уровень одобрения Сталина

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Пожарным удалось спасти значительную часть собораФото: Philippe Wojazer/Reuters
Вечером в понедельник произошло немыслимое: весь мир позабыл о политических сражениях, спортивных матчах и семейных делах. Миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Чем так ценен этот памятник и что в итоге в нем удалось спасти?  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Прекратить прошлую холодную войну было проще

Антон Крылов, журналист
В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...

Отмена налога для бедных – это про справедливость

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
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Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

Никита Коваленко, политический обозреватель
Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...
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      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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            Соловьев прокомментировал рекордный уровень одобрения Сталина

               16 апреля 2019, 12:16
            Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
            Текст: Алексей Нечаев

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            «Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев, комментируя результаты опроса «Левада-центра». Из них следует, что уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд, взяв отметку в 70%.

            «Чем дальше проходит время – тем ярче прорисовываются контуры эпохи. И память же избирательна. Люди всегда запоминают великие достижения и оставляют в стороне или на суд истории преступления сталинской эпохи. Но Сталин остается в памяти людей как главнокомандующий великой страны, победившей в самой страшной войне в мире. Остается в памяти эпоха расцвета СССР. Так устроена память человека», – пояснил Владимир Соловьев.   

            Уровень одобрительного отношения к Сталину достиг рекордного показателя – 70%, свидетельствует мартовский опрос «Левада-центра». Отмечается, что 51% респондентов относятся к вождю с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12% выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю. С 2015 года фиксируется снижение числа нейтрально или негативно настроенных российских граждан к Сталину. Об отрицательной роли этого советского руководителя заявили всего 19% опрошенных.

            По мнению Соловьева, в России всегда было страстное желание сильной руки, и оно вполне очевидно. Также здесь нужно учитывать то, что в течение долгого времени длилась попытка забвения и отстранения из истории страны и из истории Победы, считает собеседник.

            «Но нельзя сказать, что в обществе есть запрос на Сталина, так как общество в широком смысле не имеет представления о том, каким был Сталин. В обществе есть запрос на порядок и величие страны. В обществе есть запрос на четко сформулированную идеологию», – отмечает телеведущий.  

            На ваш взгляд

             
            В 65-ю годовщину смерти Сталина как вы оцениваете его роль в истории России?




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            «Когда мы говорим «Сталин» – у разных людей это вызывает разные ассоциации и представления. Кто-то представляет ГУЛАГ, Солженицына, страшные бараки и жертвы. А кто-то, когда слышит имя Сталина – представляет себе великую эпоху социализма. И те, и другие видят лишь какую-то из сторон Сталина», – продолжил журналист.

            «Потому здесь идет речь о некоем образе страны, которую любили и уважали, где дети были счастливы, где мужья и жены никогда не расходились. Насколько это далеко от действительности – умом понимают все, но сердцу не прикажешь», – резюмировал Соловьев.


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