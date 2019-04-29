Климкин нашел объяснение несчастью жителей Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал всемирный доклад о счастье, подготовленный ООН, назвав «советское наследие» в числе аспектов, повлиявших на «несчастье» украинцев.

На своей странице в Facebook Климкин написал, что «в рейтинге счастливых стран мира по версии ООН украинцы среди самых несчастных». «Обидно, но сегодня есть все основания, чтобы считаться такими из-за внешнего влияния», – добавил министр.

Главными, по его мнению, причинами несчастья украинцев стали «российская агрессия» и «советское наследие».

Отметим, что среди других стран бывшего СССР в этом рейтинге Россия находится на 68 месте, Эстония – на 55, Латвия – на 53, Литва – на 42, Молдавия – на 71, Белоруссия – на 81 месте, Киргизия и Туркмения – на 86 и 87, Казахстан – на 60, Азербайджан – на 90, Армения – на 116, Грузия – на 119.

Украина занимает 133 место – худшее среди стран бывшего Советского Союза.

На прошлой неделе компания Gallup опубликовала рейтинг стран с самым счастливым и несчастным населением, в который вошли 143 государства.

Ранее сообщалось, что люди по всему миру испытывают рекордный уровень злости и грусти.