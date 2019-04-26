Опубликован рейтинг стран с самым счастливым и самым несчастным населением

Компания Gallup опубликовала рейтинг стран с самым счастливым и несчастным населением, в который вошли 143 государства.

Во время опроса респондентам предлагалось рассказать о положительных и отрицательных эмоциях, которые они испытывали за день до общения с социологами, передает РИА «Новости».

151 тыс. человек оценила свои ощущения по нескольким параметрам: как уважительно к ним обращаются другие люди, чувствуют ли они себя отдохнувшими и как часто они смеются и испытывают радость. Также респонденты рассказывали о негативных переживаниях.

Исследование показало, что за 2018 год в целом по миру индекс положительного опыта увеличился с 69 до 71 пункта.

Лидерами по положительным эмоциям стали жители стран Латинской Америки: первое место досталось одновременно Парагваю и Панаме, далее следовали Гватемала, Мексика и Сальвадор. Также в десятке стран оказались Индонезия, Гондурас, Эквадор, Коста-Рика и Колумбия. Самые плохие результаты показали Белоруссия (48 пунктов) и Афганистан (43 пункта).

Индекс отрицательного опыта остался точно таким же, как был в 2017 году – 30 пунктов. Здесь лидерами оказались Чад и Нигер. По этому показателю на первых местах также расположились государства региона Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что люди по всему миру испытывают рекордный уровень злости и грусти.