Злость и грусть в мире достигли рекордного уровня

Опрос, проведенный Gallup, продемонстрировал, что люди по всему миру испытывают рекордный уровень злости и грусти.

Респонденты рассказывали, какие чувства испытывали за день до опроса. Было составлено два рейтинга. В первом отражались положительные эмоции, во втором – отрицательные, передает «Интерфакс».

Хотя в целом уровень негативных эмоций в мире остался на прежней отметке (30%), злость, волнение и грусть установили рекорды – 22%, 39% и 24%.

При этом большинство людей (71%) заявили о положительных эмоциях.

Отметим, что Россия в рейтинге не фигурирует, а Белоруссия занимает предпоследнее место по уровню положительных эмоций.

В опросе, который проводился в 2018 году, участвовало около 151 тыс. человек из 140 стран.