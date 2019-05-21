Все фракции Рады согласились идти на досрочные выборы

Все фракции Верховной рады Украины на встрече с президентом Владимиром Зеленским согласились идти на досрочные выборы, заявил советник украинского лидера Андрей Богдан.

Основанием для роспуска Верховной рады Украины в указе станет отсутствие коалиции в парламенте. Текст указа уже готов и может быть опубликован в ближайшие дни.

Также Богдан отметил, что у Зеленского приемлемой датой проведения досрочных выборов считают 21 июля. Ранее сообщалось, что внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля.

Зеленский настаивает на проведении 22 мая внеочередного заседания Верховной рады для принятия изменений в закон о выборах. «Дату внеочередного заседания определяет глава парламента. Мы будем предлагать провести его завтра (в среду), потому что это самый оптимальный срок для публикации указа (о роспуске Рады)», – сказал Богдан.

Также Зеленский инициирует внесение изменений в закон о выборах в Верховную раду в части отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера с 5 до 3%.

«На сегодняшний день есть понимание, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%», – заявил Богдан, передает телеканал «112 Украина».

Напомним, Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.