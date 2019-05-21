Объявлены даты внеочередных выборов в Раду

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 или 28 июля, сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко после консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни. Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней. Они могут состояться 21 или 28 июля», – сказала она, передает ТАСС.

В то же время лидер фракции Радикальной партии в украинском парламенте Олег Ляшко заявил, что выборы пройдут 21 июля. «Президент и лидеры фракций предварительно договорились о проведении досрочных выборов. Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет, скорее всего, завтра, выборы – ориентировочно 21 июля», – сказал он по итогам консультаций у Зеленского. До этого времени, отметил Ляшко, следует изменить избирательное законодательство.

Напомним, Зеленский начал свое президентство с объявления о роспуске Рады. При этом он призвал тех же парламентариев почистить руководство силового блока. Кроме того, ради установления мира он даже пообещал пожертвовать, если придется, должностью.