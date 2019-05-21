Зеленский подписал указ о досрочных выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.

В тексте документа отмечается, что решение принято в связи с отсутствием в Верховной раде правящей коалиции в течение более 30 дней. Это условие прописано в пункте 1 части 2-й статьи 90 Конституции Украины, передает ТАСС.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Зеленский в понедельник на инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Сообщалось, что внеочередные выборы пройдут 21 или 28 июля.