Представитель Зеленского назвал обещания по тарифам шуткой

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в эфире программы «Вот оно как» заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. <...> Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», – сказал Герус, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что президент осознает эту проблему и уже говорил о необходимости увеличить добычу газа, инвестирование, остановить импорт газа и развивать экспорт, что приведет к снижению цены на газ на 20-30%.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому документы, которые разработала ее команда для снижения тарифов.